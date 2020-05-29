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Не всем школьникам удастся провести выпускной в традиционном формате

Не всем школьникам удастся провести выпускной в традиционном формате

Министерство просвещения объявило дату проведения школьных выпускных в этом году. Регионам рекомендовали отпраздновать это событие 27 июня. При этом большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме — в целях защиты здоровья учащихся и педагогов. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

— Центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса», — сообщили в министерстве.

Министр просвещения Сергей Кравцов также заявил, что школьники смогут отпраздновать традиционно в более живом и тесном формате. Потом, в начале осени.

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