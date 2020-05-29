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По словам очевидцев, колонна собиралась объехать пробку

По словам очевидцев, колонна собиралась объехать пробку

В пятницу, 29 мая, на обочине Бердского шоссе собралась странная пробка из двух десятков абсолютно одинаковых внедорожников УАЗ «Патриот».

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобили в сопровождении двух полицейских машин с чёрными номерами собирались объехать по обочине образовавшуюся пробку, подняли столб пыли. Затем одна из машин сломалась, и колонна остановилась. За рулём были люди в камуфляже.

Мы насчитали на видео 22 УАЗа

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сообщений о ДТП на данном участке в полицию не поступало, сотрудники ГИБДД на место не выезжали.

До пресс-службы Центрального военного округа корреспонденту НГС дозвониться не удалось.

Если вы стали свидетелем или вам известно, что происходит на видео, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber)

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пробкацвоБердское шоссе
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