В пятницу, 29 мая, на обочине Бердского шоссе собралась странная пробка из двух десятков абсолютно одинаковых внедорожников УАЗ «Патриот».

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобили в сопровождении двух полицейских машин с чёрными номерами собирались объехать по обочине образовавшуюся пробку, подняли столб пыли. Затем одна из машин сломалась, и колонна остановилась. За рулём были люди в камуфляже.