В пятницу, 29 мая, на обочине Бердского шоссе собралась странная пробка из двух десятков абсолютно одинаковых внедорожников УАЗ «Патриот».
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», автомобили в сопровождении двух полицейских машин с чёрными номерами собирались объехать по обочине образовавшуюся пробку, подняли столб пыли. Затем одна из машин сломалась, и колонна остановилась. За рулём были люди в камуфляже.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что сообщений о ДТП на данном участке в полицию не поступало, сотрудники ГИБДД на место не выезжали.
До пресс-службы Центрального военного округа корреспонденту НГС дозвониться не удалось.
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