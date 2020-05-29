Власти Кузбасса планируют открыть Шерегеш с 1 июня

Кузбасские власти с 1 июня намерены открыть для туристов популярный горнолыжный курорт Шерегеш. Но эта дата ещё может измениться. Сейчас прорабатываются все санитарные правила. Об этом нашим коллегам из NGS42.RU рассказал источник в областной администрации.



В кузбасском Роспотребнадзоре подтвердили, что постановление об открытии туристических комплексов находится на согласовании. Однако в ведомстве не уточнили, о какой дате идёт речь.



— Сейчас разрабатывается проект по условиям и правилам для гостиниц, кафе и прочим заведениям. Скорее всего, персоналу гостиниц нужно будет носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком, проверять у туристов температуру. В обеденных зонах нужно будет соблюдать дистанцию между столами. Документ ещё дорабатывается, — рассказали в Роспотребнадзоре Кузбасса.

