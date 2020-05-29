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Власти Кузбасса планируют открыть Шерегеш с 1 июня

Сейчас региональное правительство готовит соответствующее распоряжение

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Власти региона разрабатывают правила для гостиниц и кафе курорта

Власти региона разрабатывают правила для гостиниц и кафе курорта

Кузбасские власти с 1 июня намерены открыть для туристов популярный горнолыжный курорт Шерегеш. Но эта дата ещё может измениться. Сейчас прорабатываются все санитарные правила. Об этом нашим коллегам из NGS42.RU рассказал источник в областной администрации.

В кузбасском Роспотребнадзоре подтвердили, что постановление об открытии туристических комплексов находится на согласовании. Однако в ведомстве не уточнили, о какой дате идёт речь.

— Сейчас разрабатывается проект по условиям и правилам для гостиниц, кафе и прочим заведениям. Скорее всего, персоналу гостиниц нужно будет носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком, проверять у туристов температуру. В обеденных зонах нужно будет соблюдать дистанцию между столами. Документ ещё дорабатывается, — рассказали в Роспотребнадзоре Кузбасса.

В прошлом году Шерегеш посетили 1,6 миллионов человек. В самом же посёлке живёт около 10 000 человек. Шерегеш закрыли с 30 марта из-за пандемии коронавируса. Для местного бизнеса, который традиционно зарабатывал на туристах, это стало большим ударом. В недавнем обзоре НГС про выставленный на продажу бизнес мы рассказывали про бар «Горный патруль» в Шерегеше, за который просят 7 миллионов.

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Шерегешлетний сезон в Шерегеше
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