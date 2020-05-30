Пробки в городе всего в 1 балл: онлайн-хроника субботы

До лета осталось всего два дня, а до окончания режима самоизоляции — минимум месяц. Мы по традиции запускаем свежую онлайн-трансляцию о ситуации с коронавирусом в Новосибирске, в которой будем рассказывать вам обо всем важном и интересном, что происходит в Новосибирске в эту субботу, 30 мая.

На этой неделе губернатор Новосибирской области продлил режим самоизоляции. Также мэр Анатолий рассказал, на какой срок может быть перенесен День города и как пройдёт парад Победы 24 июня.

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