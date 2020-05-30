Пробки в городе всего в 1 балл: онлайн-хроника субботы

Хотя жильё, казалось бы, — одна из основных людских потребностей, посредники на рынке недвижимости оказались не у дел, а небольшие агентства — на грани закрытия. Рынок замер, люди неохотно идут на просмотры (причём как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов), а такие большие траты стараются отложить на более стабильные времена. Директор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко считает, что кризиса можно было избежать, но теперь многие наёмные работники пострадают. Подробности читайте в его колонке.
Напомним вам статистику заболеваемости Covid-19 в России, которую опубликовали вчера.
Сервис 2ГИС оценивает дорожную ситуацию в 1 балл, пробок практически нет.
Министерство здравоохранения России опубликовало вторую версию методических рекомендаций о медпомощи беременным и новорождённым во время пандемии. Об этом сообщили на сайте ведомства.
– Усовершенствованы в соответствии с международным опытом рекомендации и определена ценность УЗИ легких у беременных с подозрением на наличие COVID-19. Добавлена информация по тромбопрофилактике во время беременности, основные принципы и показания. Добавлена глава об особенностях проведения пренатального скрининга (УЗИ+биохимические маркеры) и принципы проведения инвазивной диагностики у пациенток с COVID-19, – говорится в сообщении.
Сегодня в 09:06 индекс самоизоляции в Новосибирске составил 3,4 балла. Это значит, что на улице есть люди, но их немного. Об этом сообщает специальный сервис Яндекса.
Доброе утро! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
Напомним, что вчера оперштаб Новосибирской области сообщил о 103 заболевших коронавирусной инфекцией, 62 человека выписаны по выздоровлении. О том, что ещё произошло в Новосибирске 29 мая, вы можете прочитать в нашей подборке.