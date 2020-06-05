Один с тремя детьми. История сильного духом папы из Новосибирска

— Даже хочется порой быть слабым, но никак не получается. Детишек надо воспитать, — говорит 38-летний новосибирец Вячеслав Ильин. На коленях у него сидят двухгодовалые близнецы Юра и Артём. Мальчишки с серьезными лицами слушают разговор, хмурятся, но видно — ещё ничего не понимают. Их папе с трудом дается рассказ о своей семье, но каждый раз, когда он начинает говорить о детях, его лицо расплывается в улыбке.
Семья Ильиных — это папа Вячеслав, четырехлетняя Маша (когда мы приехали к ним домой, она гостила у бабушки с дедушкой), близнецы Юра с Артёмом и мама Юлия, жизнь которой унесла серьезная болезнь. Как найти в себе силы жить, когда теряется сам смысл жизни? Сегодня мы расскажем вам историю сильного духом папы из Новосибирска.
Видео: Антон Дигаев
Трое детей вопреки прогнозам врачей
Вячеслав и Юлия познакомились в школьные годы: ей было 14, ему — 17. Учились в одной школе, жили в соседних дворах. Почти год просто общались, а потом стали встречаться и с тех пор были вместе. Правда, официально расписались только через 10 лет, когда купили первую квартиру.
Пара очень хотела детей, но долго ничего не получалось. Врачи разводили руками и говорили о несовместимости, но спустя 13 лет у Ильиных всё-таки родилась Маша, а ещё через два года Юлия вновь забеременела, и УЗИ показало двух мальчишек-близнецов.
— Юрик старший, я его и назвал в честь Гагарина, потому что он первым родился, — рассказывает Вячеслав и улыбается. — Артёмку жена назвала, а про дочку мы одновременно сказали, что Маша будет. У нас столько лет детей не получалось, поэтому вообще не важно было, кто первый — мальчик или девочка. Первый, очень долгожданный ребёнок...
«У мамы теперь есть свой домик»
Ещё в конце декабря 2019 года у Ильиных всё было хорошо — семья готовилась к встрече Нового года, строила большие планы на будущее, а в январе у Юлии обнаружили онкологию. Рак крови.
— Быстро всё произошло. Буквально два месяца она пролежала в больнице, ей сделали вторую химию, была реабилитация после химии, она круглосуточно находилась под восстанавливающими капельницами, лежала в одиночном боксе, никуда не передвигалась, — рассказывает Вячеслав, через что пришлось пройти его семье.
8 марта муж и дети позвонили Юлии по видеосвязи — поболтали, поздравили её с праздником. Всё было нормально. Вечером ей внезапно стало плохо, и её перевели в реанимацию.
— Поставили диагноз «пневмония» — жидкость в лёгких скопилась. Не знаю, почему не делали ни вентиляцию легких, ничего... Врачи же знали, что она лежачая, должны были, наверное, что-то делать, но никто ничего не делал... Девятого марта у неё остановилось сердце. Сказали, инфаркт. И её не стало.
Мальчики пока не понимают, что произошло, а вот маленькая Маша, говорит папа, всё чувствует. Ей не рассказывали о случившейся беде, но две недели после смерти мамы девочке было плохо, у неё часто поднималась температура.
— У меня товарищ — психолог, он мне рассказал, как говорить об этом с детьми, мы поговорили… Сказали, что у мамы теперь есть свой домик. На Пасху Маша раскрашивала яйца, чтобы передать их маме. Я говорил ей, что если грустно будет, маму вспомнишь, то посмотри на небо, она тебя видит. Тяжело на самом деле это всё... Как потом расскажу об этом детям — пока не знаю. Маша хотя бы помнит маму, а мальчишки-то вряд ли. Только по фотографиям будут знать…
«Настоящая команда»
Маша, как и её мама, много рисует — в квартире повсюду много рисунков девочки. Папа отмечает, что дочь растёт очень творческой, активной и общительной. Когда домой приходят гости, то сразу начинается «показ мод» — Маша надевает игрушечную корону и демонстрирует свои платья. А ещё она любит готовить на детской кухне, а потом угощает своими «блюдами» папу.
— Маше нравится общаться, она очень любит ребятишек, но часто болеет и сидит дома, скучает сильно. Сейчас лето, на даче у неё много друзей, там ей весело и хорошо, а так, без садика, тяжело. Мальчишки немного пугливые, побаиваются незнакомых. Они пока не особо общаются с другими ребятами, в основном друг с другом, ну и Маша у них за предводителя. Они настоящая команда. Если Маша начинает баловаться, то всё, дом вверх дном, втроём начинают с ума сходить, — смеется Вячеслав.
Маше, по его словам, не хватает маминой заботы. На даче она много общается с родителями своих друзей. Другие ребята убегают играть, а она остается говорить с их мамами.
— Она молодец, я вообще не представлял, как она всё это будет переживать, но она переносит. Хотя в сентябре ей будет только пять лет. Ещё не придумала, кем хочет быть, когда вырастет, но точно хочет стать мамой. Так и говорит: у меня будут дети.
«Не было и мысли отдавать детей»
Вячеслав работает крановщиком на металлобазе. Работа тяжёлая, пять дней в неделю, с утра до вечера. Мужчина очень устает, а на детей нужны время и силы. Родные стараются помогать семье.
— Сейчас с нами живёт моя мама. Пока я на работе, она с ребятишками занимается. Когда выходные, то ездит домой, у неё же тоже своя семья. Так что самое тяжёлое на ней сейчас, наверное. Родители жены тоже помогают, частенько забирают ребятишек на дачу или в гости, всё равно полегче, хоть какие-то выходные появляются. Вот со временем сложно, не хватает ни на что. Если бы не работа, можно было бы детям нормально время уделять.
Недавно Вячеславу одобрили ипотеку, он купил новую квартиру попросторнее, чтобы у детей были отдельные комнаты:
— Решили, пока они ещё маленькие, пока есть, чем платить, то надо покупать. Уволиться тоже не вариант — детям пенсию по утере кормильца назначили, и есть, чем ипотеку закрывать, но ещё и жить же на что-то надо. Поэтому надо работать.
Сложности, конечно, есть, но Вячеслав даже не рассматривает вариант расстаться с детьми.
— И мысли отдавать детей не было. Сестра Юли, у которой у самой три дочки, говорила мне: если тяжело будет, я в любой момент могу взять детей себе. Но я не знаю, как буду без них. Не представляю, как буду жить, если не видеть их. Бывает, уезжают к бабушке, три дня их нету, всё, уже не можешь без них, уже скучно. А так, насовсем… Это вообще что-то нереальное. И на работе, конечно, часто думаю о них, скучаю по ним. Но самое интересное, это когда с работы приходишь, и они сразу бегут обниматься. Таких чувств, по-моему, больше нигде не испытаешь.
«В такие моменты появляется вера в людей»
Вячеслав открыто говорит, что должен быть сильным ради детей и не имеет права сдаться. И в то же время Маша, Юра и Артём стали для него настоящим спасением.
— Юлю не вернешь никак, всё равно надо дальше жить, ребятишек надо воспитать. Поэтому порой и хочется быть слабым, но никак не получается, нельзя никак. Груз ответственности есть, и никуда от него не деться, поэтому только держаться и работать, работать и ещё раз работать, по-другому сейчас не проживешь. Конечно, только ради детей я сейчас живу. Я не знаю даже, что было бы, если бы их не было, не представляю, как бы дальше жизнь сложилась, какой бы смысл в ней был, чем бы я занимался. А тут уже всё понятно, что делать и как жить. Пытаемся как-то по-другому научиться жить.
Отдельно Вячеслав отмечает удивительную поддержку от людей вокруг. После горя, которое произошло в его семье, он не встретил ни одного равнодушного человека. Помогали не только друзья и родные — даже совсем незнакомые люди старались пойти навстречу. Например, детскими пособиями всегда занималась Юля, а этой весной Вячеславу пришлось самому ходить по разным инстанциям — нужно было переоформлять разные документы, банковские карты, брать справки. И ни в одном месте ему не отказали в помощи:
— Приходил брать выписку из домовой книги, у них приёмные дни — вторник и четверг, а мне срочно в среду нужна была эта справка. И они без проблем её сделали, начальник сразу подписал. Вот даже в таких мелочах ни одного не встретил равнодушного. В такие моменты появляется вера в людей.