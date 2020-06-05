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Он и она Истории

Один с тремя детьми. История сильного духом папы из Новосибирска

Вячеслав Ильин потерял жену, но нашел смысл жизни в детях — четырехлетней Маше и двухгодовалых близнецах

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Юру (слева) назвали в честь Гагарина — потому что родился первым, а имя Артёму выбрала мама

Юру (слева) назвали в честь Гагарина — потому что родился первым, а имя Артёму выбрала мама

— Даже хочется порой быть слабым, но никак не получается. Детишек надо воспитать, — говорит 38-летний новосибирец Вячеслав Ильин. На коленях у него сидят двухгодовалые близнецы Юра и Артём. Мальчишки с серьезными лицами слушают разговор, хмурятся, но видно — ещё ничего не понимают. Их папе с трудом дается рассказ о своей семье, но каждый раз, когда он начинает говорить о детях, его лицо расплывается в улыбке.

Семья Ильиных — это папа Вячеслав, четырехлетняя Маша (когда мы приехали к ним домой, она гостила у бабушки с дедушкой), близнецы Юра с Артёмом и мама Юлия, жизнь которой унесла серьезная болезнь. Как найти в себе силы жить, когда теряется сам смысл жизни? Сегодня мы расскажем вам историю сильного духом папы из Новосибирска.

Видео: Антон Дигаев

Трое детей вопреки прогнозам врачей

Вячеслав и Юлия познакомились в школьные годы: ей было 14, ему — 17. Учились в одной школе, жили в соседних дворах. Почти год просто общались, а потом стали встречаться и с тех пор были вместе. Правда, официально расписались только через 10 лет, когда купили первую квартиру.

Пара очень хотела детей, но долго ничего не получалось. Врачи разводили руками и говорили о несовместимости, но спустя 13 лет у Ильиных всё-таки родилась Маша, а ещё через два года Юлия вновь забеременела, и УЗИ показало двух мальчишек-близнецов.

— Юрик старший, я его и назвал в честь Гагарина, потому что он первым родился, — рассказывает Вячеслав и улыбается. — Артёмку жена назвала, а про дочку мы одновременно сказали, что Маша будет. У нас столько лет детей не получалось, поэтому вообще не важно было, кто первый — мальчик или девочка. Первый, очень долгожданный ребёнок...

Маша стала первым и долгожданным ребёнком

Маша стала первым и долгожданным ребёнком

«У мамы теперь есть свой домик»

Ещё в конце декабря 2019 года у Ильиных всё было хорошо — семья готовилась к встрече Нового года, строила большие планы на будущее, а в январе у Юлии обнаружили онкологию. Рак крови.

— Быстро всё произошло. Буквально два месяца она пролежала в больнице, ей сделали вторую химию, была реабилитация после химии, она круглосуточно находилась под восстанавливающими капельницами, лежала в одиночном боксе, никуда не передвигалась, — рассказывает Вячеслав, через что пришлось пройти его семье.

8 марта муж и дети позвонили Юлии по видеосвязи — поболтали, поздравили её с праздником. Всё было нормально. Вечером ей внезапно стало плохо, и её перевели в реанимацию.

— Поставили диагноз «пневмония» — жидкость в лёгких скопилась. Не знаю, почему не делали ни вентиляцию легких, ничего... Врачи же знали, что она лежачая, должны были, наверное, что-то делать, но никто ничего не делал... Девятого марта у неё остановилось сердце. Сказали, инфаркт. И её не стало.

В марте Юре и Артёму исполнилось два года

В марте Юре и Артёму исполнилось два года

Мальчики пока не понимают, что произошло, а вот маленькая Маша, говорит папа, всё чувствует. Ей не рассказывали о случившейся беде, но две недели после смерти мамы девочке было плохо, у неё часто поднималась температура.

— У меня товарищ — психолог, он мне рассказал, как говорить об этом с детьми, мы поговорили… Сказали, что у мамы теперь есть свой домик. На Пасху Маша раскрашивала яйца, чтобы передать их маме. Я говорил ей, что если грустно будет, маму вспомнишь, то посмотри на небо, она тебя видит. Тяжело на самом деле это всё... Как потом расскажу об этом детям — пока не знаю. Маша хотя бы помнит маму, а мальчишки-то вряд ли. Только по фотографиям будут знать…

«Настоящая команда»

Маша, как и её мама, много рисует — в квартире повсюду много рисунков девочки. Папа отмечает, что дочь растёт очень творческой, активной и общительной. Когда домой приходят гости, то сразу начинается «показ мод» — Маша надевает игрушечную корону и демонстрирует свои платья. А ещё она любит готовить на детской кухне, а потом угощает своими «блюдами» папу.

Дети очень дружны, ссоры бывают только по мелочи&nbsp;— например, если папа купил разные игрушки. Но и это вскоре забывается

Дети очень дружны, ссоры бывают только по мелочи — например, если папа купил разные игрушки. Но и это вскоре забывается

— Маше нравится общаться, она очень любит ребятишек, но часто болеет и сидит дома, скучает сильно. Сейчас лето, на даче у неё много друзей, там ей весело и хорошо, а так, без садика, тяжело. Мальчишки немного пугливые, побаиваются незнакомых. Они пока не особо общаются с другими ребятами, в основном друг с другом, ну и Маша у них за предводителя. Они настоящая команда. Если Маша начинает баловаться, то всё, дом вверх дном, втроём начинают с ума сходить, — смеется Вячеслав.

Маше, по его словам, не хватает маминой заботы. На даче она много общается с родителями своих друзей. Другие ребята убегают играть, а она остается говорить с их мамами.

— Она молодец, я вообще не представлял, как она всё это будет переживать, но она переносит. Хотя в сентябре ей будет только пять лет. Ещё не придумала, кем хочет быть, когда вырастет, но точно хочет стать мамой. Так и говорит: у меня будут дети.

«Не было и мысли отдавать детей»

Вячеслав работает крановщиком на металлобазе. Работа тяжёлая, пять дней в неделю, с утра до вечера. Мужчина очень устает, а на детей нужны время и силы. Родные стараются помогать семье.

— Сейчас с нами живёт моя мама. Пока я на работе, она с ребятишками занимается. Когда выходные, то ездит домой, у неё же тоже своя семья. Так что самое тяжёлое на ней сейчас, наверное. Родители жены тоже помогают, частенько забирают ребятишек на дачу или в гости, всё равно полегче, хоть какие-то выходные появляются. Вот со временем сложно, не хватает ни на что. Если бы не работа, можно было бы детям нормально время уделять.

Наталья, мама Вячеслава, помогает с воспитанием детей

Наталья, мама Вячеслава, помогает с воспитанием детей

Недавно Вячеславу одобрили ипотеку, он купил новую квартиру попросторнее, чтобы у детей были отдельные комнаты:

— Решили, пока они ещё маленькие, пока есть, чем платить, то надо покупать. Уволиться тоже не вариант — детям пенсию по утере кормильца назначили, и есть, чем ипотеку закрывать, но ещё и жить же на что-то надо. Поэтому надо работать.

Сложности, конечно, есть, но Вячеслав даже не рассматривает вариант расстаться с детьми.

— И мысли отдавать детей не было. Сестра Юли, у которой у самой три дочки, говорила мне: если тяжело будет, я в любой момент могу взять детей себе. Но я не знаю, как буду без них. Не представляю, как буду жить, если не видеть их. Бывает, уезжают к бабушке, три дня их нету, всё, уже не можешь без них, уже скучно. А так, насовсем… Это вообще что-то нереальное. И на работе, конечно, часто думаю о них, скучаю по ним. Но самое интересное, это когда с работы приходишь, и они сразу бегут обниматься. Таких чувств, по-моему, больше нигде не испытаешь.

«В такие моменты появляется вера в людей»

Вячеслав открыто говорит, что должен быть сильным ради детей и не имеет права сдаться. И в то же время Маша, Юра и Артём стали для него настоящим спасением.

— Юлю не вернешь никак, всё равно надо дальше жить, ребятишек надо воспитать. Поэтому порой и хочется быть слабым, но никак не получается, нельзя никак. Груз ответственности есть, и никуда от него не деться, поэтому только держаться и работать, работать и ещё раз работать, по-другому сейчас не проживешь. Конечно, только ради детей я сейчас живу. Я не знаю даже, что было бы, если бы их не было, не представляю, как бы дальше жизнь сложилась, какой бы смысл в ней был, чем бы я занимался. А тут уже всё понятно, что делать и как жить. Пытаемся как-то по-другому научиться жить.

Мальчики очень похожи: они даже стали одинаково серьёзны, когда в гости пришли незнакомые люди

Мальчики очень похожи: они даже стали одинаково серьёзны, когда в гости пришли незнакомые люди

Отдельно Вячеслав отмечает удивительную поддержку от людей вокруг. После горя, которое произошло в его семье, он не встретил ни одного равнодушного человека. Помогали не только друзья и родные — даже совсем незнакомые люди старались пойти навстречу. Например, детскими пособиями всегда занималась Юля, а этой весной Вячеславу пришлось самому ходить по разным инстанциям — нужно было переоформлять разные документы, банковские карты, брать справки. И ни в одном месте ему не отказали в помощи:

— Приходил брать выписку из домовой книги, у них приёмные дни — вторник и четверг, а мне срочно в среду нужна была эта справка. И они без проблем её сделали, начальник сразу подписал. Вот даже в таких мелочах ни одного не встретил равнодушного. В такие моменты появляется вера в людей.

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