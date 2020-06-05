Один с тремя детьми. История сильного духом папы из Новосибирска

Трое детей вопреки прогнозам врачей

Вячеслав и Юлия познакомились в школьные годы: ей было 14, ему — 17. Учились в одной школе, жили в соседних дворах. Почти год просто общались, а потом стали встречаться и с тех пор были вместе. Правда, официально расписались только через 10 лет, когда купили первую квартиру.



Пара очень хотела детей, но долго ничего не получалось. Врачи разводили руками и говорили о несовместимости, но спустя 13 лет у Ильиных всё-таки родилась Маша, а ещё через два года Юлия вновь забеременела, и УЗИ показало двух мальчишек-близнецов.

— Юрик старший, я его и назвал в честь Гагарина, потому что он первым родился, — рассказывает Вячеслав и улыбается. — Артёмку жена назвала, а про дочку мы одновременно сказали, что Маша будет. У нас столько лет детей не получалось, поэтому вообще не важно было, кто первый — мальчик или девочка. Первый, очень долгожданный ребёнок...

