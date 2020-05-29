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У вице-мэра Новосибирска подозревают коронавирус

Сейчас он находится на самоизоляции. Ему сделали два теста, которые показали разные результаты

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По словам собеседников НГС, сейчас Алексей Кондратьев чувствует себя хорошо. Связаться с ним лично не удалось

По словам собеседников НГС, сейчас Алексей Кондратьев чувствует себя хорошо. Связаться с ним лично не удалось

У вице-мэра Новосибирска, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексея Кондратьева, подозревают коронавирусную инфекцию. Сейчас чиновник находится на самоизоляции.

— Ему сделали несколько тестов. Результаты были и положительные, и отрицательные. Самочувствие у него отличное, поэтому не факт, что у него коронавирус, — сообщил корреспонденту источник, знакомый с ситуацией. — Но он действительно какое-то время находился на самоизоляции. И сейчас находится.

В пресс-службе мэрии заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные о болезни Кондратьева.

Зато эту информацию НГС подтвердили два источника на строительном рынке.

— Я с ним не разговаривал, но в наших кругах это информация общеизвестная, — рассказал один из них.

Ещё один близкий к Алексею Кондратьеву источник сообщил, что изначально у Кондратьева подозревали воспаление лёгких.

— Мне нужно было с ним встретиться, он сказал, что мы обязательно встретимся, когда он вылечит воспаление лёгких,— вспомнил собеседник НГС, добавив, что чиновник несколько раз сдавал тесты на коронавирус и часть из них дали отрицательный, а часть – положительный результат.

Сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос, действительно ли у одного из его заместителей выявили коронавирус — правда, ничего конкретного мэр не сказал:

— Есть понятие врачебной этики, есть определенные требования к тайне, к медицинской тайне в частности, которая касается каждого. Поэтому комментировать эту информацию я не хочу, не буду. Все необходимые меры в мэрии Новосибирска принимаются. У нас введён строгий масочный режим.

В настоящее время в области больше двух тысяч заражённых, 31 человек умер.

Криминальный журналист НГС Алена Истомина выяснила, как в Новосибирске хоронят жертв коронавируса и кто на этом наживается.

Истории жертв пандемии коронавируса читайте в специальном сюжете на НГС. И будьте, пожалуйста, осторожны, берегите своё здоровье.

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