У вице-мэра Новосибирска подозревают коронавирус

Зато эту информацию НГС подтвердили два источника на строительном рынке.

— Я с ним не разговаривал, но в наших кругах это информация общеизвестная, — рассказал один из них.



Ещё один близкий к Алексею Кондратьеву источник сообщил, что изначально у Кондратьева подозревали воспаление лёгких.

— Мне нужно было с ним встретиться, он сказал, что мы обязательно встретимся, когда он вылечит воспаление лёгких,— вспомнил собеседник НГС, добавив, что чиновник несколько раз сдавал тесты на коронавирус и часть из них дали отрицательный, а часть – положительный результат.



Сегодня на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос, действительно ли у одного из его заместителей выявили коронавирус — правда, ничего конкретного мэр не сказал:

— Есть понятие врачебной этики, есть определенные требования к тайне, к медицинской тайне в частности, которая касается каждого. Поэтому комментировать эту информацию я не хочу, не буду. Все необходимые меры в мэрии Новосибирска принимаются. У нас введён строгий масочный режим.

