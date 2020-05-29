Лето в Новосибирске начнётся дождями и грозами

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, в том числе и на первый день лета в Новосибирске. Температура будет держаться на уровне +20 градусов.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
30 мая температура ночью составит +12...+14 градусов, а днём поднимется до +18...+20 градусов. Западный и северо-западный ветер, ночью — 4–9 м/с, днём 10–15 м/с с порывами до 20 м/с. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь ночью и утром, гроза. Днём преимущественно без осадков.
31 мая ночью температура опустится до +8...+10 градусов, днём будет +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью ветер северо-западный 7–12 м/с, днём западный 10–15 м/с, порывы до 20 м/с.
В первый день лета, 1 июня, температура днём составит +20...+22 градуса, ночью +8...+10 градусов. Ночью ожидается западный ветер 8–13 м/с, днём юго-восточный 4–9 м/с. Преимущественно без осадков, возможны кратковременный дождь и гроза.
О погоде по Новосибирской области сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В ближайшие выходные и начале следующей недели ожидается теплая погода с прогреванием воздуха до +30 градусов, в связи с чем сохранится сложная обстановка на водоемах региона. В конце недели прогнозируются порывы ветра до 25 м/с, в связи с чем возможны происшествия на крупных водоёмах области, связанные с нарушением правил безопасности эксплуатации маломерных судов», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики сообщали, что последние дни весны будут ветреными.