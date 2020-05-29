Лето в Новосибирске начнётся дождями и грозами

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, в том числе и на первый день лета в Новосибирске. Температура будет держаться на уровне +20 градусов.



Об этом сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

30 мая температура ночью составит +12...+14 градусов, а днём поднимется до +18...+20 градусов. Западный и северо-западный ветер, ночью — 4–9 м/с, днём 10–15 м/с с порывами до 20 м/с. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь ночью и утром, гроза. Днём преимущественно без осадков.