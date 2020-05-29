Volkswagen выпустил собственную «Ниву». Она может появиться в России

Похоже, в Volkswagen одумались и перестали называть все свои кроссоверы на букву «T». Это в России известны лишь Tiguan, Touareg и Teramont, а в глобальной линейке также присутствуют Tharu, Tarek, Taigun, Tayron, Tacqua, T-Roc и T-Cross. В этом списке легко запутаться. Но новый вседорожник, представленный накануне, назвали приятным для русского слуха именем Nivus — как будто бы «Нива», но под немецкой маркой.
Автомобиль разрабатывался бразильским подразделением Volkswagen. Эта латинская страна станет первым рынком, где появится Nivus, — продажи начнутся уже этим летом. Затем кроссовер доберется до Аргентины и Мексики, а во второй половине 2021 года ожидается дебют в Европе.
Технически кроссовер Nivus близок к модели Polo — но не российскому лифтбэку, а европейскому хетчбэку. В основе новинки лежит платформа MQB-A0. В длину она примерно такая же, как Hyundai Creta, но ниже последней почти на 14 сантиметров. Внутри кроссовер выглядит современно: есть 8-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель на 10 дюймов.
Но Nivus породнился с нашей «Нивой» не совсем справедливо, поскольку полного привода для него не предусмотрено. Поэтому любителям бездорожья он, конечно, не подойдет, а обычным городским жителям — вполне.
Главный вопрос — появится ли Volkswagen Nivus в России? Производитель на этот счет ничего не говорит, но буквально на днях стало известно, что в планах VW Group привезти в нашу страну «новую модель компактного внедорожника». Возможно, речь шла именно о «Нивусе». Но для хороших продаж 1-литровый 3-цилиндровый турбомотор (116 л. с.), который будет ставиться на новинку, желательно заменить на атмосферник.