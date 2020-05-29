Volkswagen выпустил собственную «Ниву». Она может появиться в России

Похоже, в Volkswagen одумались и перестали называть все свои кроссоверы на букву «T». Это в России известны лишь Tiguan, Touareg и Teramont, а в глобальной линейке также присутствуют Tharu, Tarek, Taigun, Tayron, Tacqua, T-Roc и T-Cross. В этом списке легко запутаться. Но новый вседорожник, представленный накануне, назвали приятным для русского слуха именем Nivus — как будто бы «Нива», но под немецкой маркой.



Автомобиль разрабатывался бразильским подразделением Volkswagen. Эта латинская страна станет первым рынком, где появится Nivus, — продажи начнутся уже этим летом. Затем кроссовер доберется до Аргентины и Мексики, а во второй половине 2021 года ожидается дебют в Европе.