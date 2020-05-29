Мэр Новосибирска рассказал, как пройдут День города и парад Победы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, на какой срок может быть перенесен День города и как пройдёт парад Победы 24 июня.
Глава города сообщил об этом во время еженедельной онлайн-встречи с журналистами сегодня, 29 мая.
— Я принял решение не проводить День города. Всегда он проводился в последние выходные июня, сейчас это невозможно. Во-первых, потому что у нас режим самоизоляции продлён на весь июнь. Документ подписал губернатор. Проведение массовых мероприятий неэтично и не вписывается в сегодняшнюю жизнь. В летнее время он не будет проведен, я не исключаю варианта, что он будет перенесен на следующий год. Это не значит, что дата пройдет незамеченной. Постараемся отметить, поздравить друг друга. Но массовые мероприятия проводить нереально, — заявил мэр.
Анатолий Локоть добавил, что благодаря этому удастся сэкономить средства.
Глава города также сообщил, в каком формате возможно провести парад Победы в июне.
— Парад в соответствии с решением президента будет 24 июня. Формат проведения, с точки зрения военной, полномасштабный. Командующий армией устно заявил о решимости, о готовности проведения полноформатного парада. Есть нюансы. Окончательного решения по этому поводу еще нет. Все новосибирцы в реальном времени смогут увидеть этот парад по электронным средствам, по телевидению, в интернете, это организуем. А будет ли непосредственное участие при стечении граждан, пока я не готов ответить, — сказал мэр.
Напомним, что ранее Анатолий Локоть назвал проведение Дня города в июне неуместным и невозможным и отменил празднование.