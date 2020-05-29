В эту пятницу, 29 мая, правительство области отчиталось, что после четырехдневных проверок в ресторанном дворике гостиницы «Центральная» в большинстве заведений нашли нарушения. На руководителей некоторых заведений завели административные дела, а отдельным заведениям и вовсе пришлось временно закрыться.
Публикуем список кафе и закусочных, где были найдены нарушения. А также указываем, что именно они нарушили и какие санкции их ждут.
Проверять ресторанный дворик начали в понедельник, после того как в соцсетях и СМИ появились сообщения о прошедшей там и поблизости (на площади Ленина) шумной вечеринке.
Новости о тусовке в центре Новосибирска во время пандемии попали даже в федеральную прессу, а ситуацией заинтересовался Следственный комитет и сам глава СК Александр Бастрыкин.
Губернатор Новосибирской области предложил желающим провести шумное мероприятие в следующий раз на пустыре.