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Проверки начались ещё в понедельник&nbsp;

Проверки начались ещё в понедельник 

В эту пятницу, 29 мая, правительство области отчиталось, что после четырехдневных проверок в ресторанном дворике гостиницы «Центральная» в большинстве заведений нашли нарушения. На руководителей некоторых заведений завели административные дела, а отдельным заведениям и вовсе пришлось временно закрыться.

Публикуем список кафе и закусочных, где были найдены нарушения. А также указываем, что именно они нарушили и какие санкции их ждут.

Проверять ресторанный дворик начали в понедельник, после того как в соцсетях и СМИ появились сообщения о прошедшей там и поблизости (на площади Ленина) шумной вечеринке.

Новости о тусовке в центре Новосибирска во время пандемии попали даже в федеральную прессу, а ситуацией заинтересовался Следственный комитет и сам глава СК Александр Бастрыкин.

Губернатор Новосибирской области предложил желающим провести шумное мероприятие в следующий раз на пустыре.

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