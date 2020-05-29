В эту пятницу, 29 мая, правительство области отчиталось, что после четырехдневных проверок в ресторанном дворике гостиницы «Центральная» в большинстве заведений нашли нарушения. На руководителей некоторых заведений завели административные дела, а отдельным заведениям и вовсе пришлось временно закрыться.



Публикуем список кафе и закусочных, где были найдены нарушения. А также указываем, что именно они нарушили и какие санкции их ждут.