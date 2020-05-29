Опухоль могла убить за несколько месяцев: врачи спасли 23-летнюю сибирячку от редкой и агрессивной саркомы

Без операции такая агрессивная опухоль могла бы убить девушку за несколько месяцев. Врач добавил, что так как пациентка очень молодая, хирурги искали способ сделать операцию так, чтобы в будущем она смогла стать матерью.

— Несмотря на то, что матку вместе с опухолью пришлось удалить, яичники удалось сохранить — сделать транспозицию яичников. Когда девушка поправится и войдет в стадию ремиссии, она сможет воспользоваться программой высоких репродуктивных технологий и при помощи суррогатного материнства стать мамой, — объяснил врач. — Девушка вовремя обратилась к гинекологу, и мы очень быстро смогли ей помочь. Не устану повторять, что только внимательное отношение женщины к собственному здоровью, профилактические осмотры у гинеколога, УЗИ помогут обнаружить рак на ранней стадией и с высокой долей вероятности полностью излечить его.

В конце апреля в Новосибирском областном онкологическом диспансере спасли 60-летнюю жительницу Новосибирска — врачи удалили у нее 20-килограммовую опухоль.