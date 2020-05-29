Опухоль могла убить за несколько месяцев: врачи спасли 23-летнюю сибирячку от редкой и агрессивной саркомы

Хирурги Новосибирского областного онкодиспансера спасли 23-летнюю сибирячку с очень редкой и опасной опухолью.
Девушка поступила в диспансер позавчера, 27 мая, а спустя сутки врачи приступили к операции. Перед этим гинеколог из-за жалоб назначал девушки УЗИ, а потом и биопсию обнаруженного новообразования.
— Такую редкую опухоль за всю свою практику я вижу в третий раз в жизни. Назначенное медицинское исследование — УЗИ органов малого таза, а впоследствии биопсия выявленного на шейке матки новообразования позволили быстро верифицировать опухоль — редкая ботриоидная саркома размерами 10 на 10 см. Саркома хуже, чем рак. Она имеет очень агрессивный характер, быстро развивается, растет, метастазирует. Это действительно редкий случай — настолько агрессивная форма рака у столь молодой девушки, — рассказал профессор, заведующий онкогинекологическим отделением Новосибирского онкодиспансера Сергей Красильников.
Без операции такая агрессивная опухоль могла бы убить девушку за несколько месяцев. Врач добавил, что так как пациентка очень молодая, хирурги искали способ сделать операцию так, чтобы в будущем она смогла стать матерью.
— Несмотря на то, что матку вместе с опухолью пришлось удалить, яичники удалось сохранить — сделать транспозицию яичников. Когда девушка поправится и войдет в стадию ремиссии, она сможет воспользоваться программой высоких репродуктивных технологий и при помощи суррогатного материнства стать мамой, — объяснил врач. — Девушка вовремя обратилась к гинекологу, и мы очень быстро смогли ей помочь. Не устану повторять, что только внимательное отношение женщины к собственному здоровью, профилактические осмотры у гинеколога, УЗИ помогут обнаружить рак на ранней стадией и с высокой долей вероятности полностью излечить его.
В конце апреля в Новосибирском областном онкологическом диспансере спасли 60-летнюю жительницу Новосибирска — врачи удалили у нее 20-килограммовую опухоль.