«Дали 15 суток, чтобы прижать»: новосибирцы вышли на пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста

Адвокат Ильи Азара Леонид Соловьёв объяснил «Медузе», что арест был неправомерным: запрещать одиночные пикеты из-за пандемии можно только в условиях режима ЧП, который введён не был. При этом журналиста поместили в спецприёмник, где много людей и нет карантинного отделения.

— Илье дали 15 суток не за нарушение режима самоизоляции — ему дали 15 суток, потому что хотели просто прижать, — объясняет своё участие в акции новосибирская активистка Александра Попова. — Мы все должны вступаться за журналистов, потому что это единственные люди, которые смогут в случае чего рассказать, что с нами случилось. У нас нет надежды на полицию, нет надежды на власть — у нас есть надежда только на честных журналистов. И чем больше их будет на свободе и они будут спокойно делать свою работу, высказывать своё мнение, тем больше у нас шансов на справедливое государство.