«Дали 15 суток, чтобы прижать»: новосибирцы вышли на пикеты в поддержку арестованного в Москве журналиста

Днём 29 мая новосибирцы вышли на одиночные пикеты в Первомайском сквере, чтобы поддержать московского журналиста Илью Азара.
Илью Азара арестовали на 15 суток: суд счёл его виновным в повторном нарушении закона о митингах и нарушении режима самоизоляции — 28 мая журналист вышел на одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Воронцова обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов, сам он отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей деятельностью в отстаивании трудовых прав полицейских. Именно этот паблик распространил информацию о плане по штрафам за нарушение самоизоляции, который ставили перед новосибирскими полицейскими.
Адвокат Ильи Азара Леонид Соловьёв объяснил «Медузе», что арест был неправомерным: запрещать одиночные пикеты из-за пандемии можно только в условиях режима ЧП, который введён не был. При этом журналиста поместили в спецприёмник, где много людей и нет карантинного отделения.
— Илье дали 15 суток не за нарушение режима самоизоляции — ему дали 15 суток, потому что хотели просто прижать, — объясняет своё участие в акции новосибирская активистка Александра Попова. — Мы все должны вступаться за журналистов, потому что это единственные люди, которые смогут в случае чего рассказать, что с нами случилось. У нас нет надежды на полицию, нет надежды на власть — у нас есть надежда только на честных журналистов. И чем больше их будет на свободе и они будут спокойно делать свою работу, высказывать своё мнение, тем больше у нас шансов на справедливое государство.
Журналист «Тайги.инфо» Ярослав Власов признался, что впервые участвует в одиночных пикетах — до этого он только освещал подобные акции.
— На Азаре моё терпение кончилось, — говорит он. — Арестовывать за одиночные пикеты — в принципе антиконституционно, а на фоне внесения поправок в Конституцию и всего остального это смотрится совсем как плевок. И это касается профессии: если нас будут арестовывать, потом начнут арестовывать простых людей, например, обманутых дольщиков, которые вышли с пикетом, или кого-то ещё. Теоретически к одиночному пикету не должно быть никаких претензий по закону.
После ареста Ильи Азара на пикеты в его поддержку стали выходить другие журналисты. В частности, на том же месте позже задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, главного редактора «Таких дел» Анастасию Лотареву.
В прошлом году новосибирские журналисты провели несколько акций в поддержку московского коллеги Ивана Голунова: после того, как мэрия Новосибирска запретила митинг, в городе провели ряд одиночных пикетов и марш по Красному проспекту.
Годом ранее новосибирцы серией одиночных пикетов поддержали журналисток, которые рассказали о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого.