Когда случилось преступление

По версии следствия, в июле 2019 года между обвиняемым и его 57-летним знакомым произошел конфликт около дома жертвы на улице Пархоменко. Обвиняемый нанес знакомому не меньше 12 ударов деревянной палкой по голове.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник похитил у потерпевшего паспорт с находящейся в нем банковской картой, а также ключи от квартиры, погрузил тело потерпевшего в багажник автомобиля, отвез в район ТЭЦ-6 и закопал», — говорится в сообщении Следственного комитета.



Воспользовался тем, что был похож с убитым

Вернувшись после убийства в квартиру своего знакомого, обвиняемый нашел там документы, подтверждающие наличие на счетах потерпевшего суммы не менее 300 тысяч рублей. Обвиняемый решил уточнить актуальный остаток на счету и пошел в банк, где предъявил сотруднику банковскую карту потерпевшего и потребовал предоставить ему соответствующие сведения.

— Получив информацию, обвиняемый отправился к нотариусу и, пользуясь внешним сходством с потерпевшим, удостоверил свою личность ранее похищенным паспортом и выдал доверенность своей бывшей супруге на право распоряжаться денежными вкладами на счетах потерпевшего. После чего попросил её сходить в банк и снять со счетов денежные средства, пообещав ей определенную часть суммы, — сообщили в СК.