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Больше 300 тысяч россиян ждут результатов тестирования на коронавирус

Больше 300 тысяч россиян ждут результатов тестирования на коронавирус

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 572 новых случая коронавируса, сообщает федеральный оперативный штаб. 8 264 человека выздоровели, 232 — умерли, и это серьезный скачок. Впрочем, ранее глава федерального оперштаба Татьяна Голикова заявляла, что пик смертности от COVID-19 ожидается в конце мая. С начала пандемии в стране официально зарегистрировано 387 623 случаев инфекции, 159 257 человек выписаны из больниц, 4 374 человека спасти не удалось.

За все время медики провели больше 10 миллионов тестов на COVID-19, с подозрением на инфекцию находятся 305 тысяч россиян.

По данным университета Хопкинса, на планете зафиксировано 5 814 885 заражений. На первом месте США — 1,7 миллиона случаев, на втором — Бразилия, где больше 438 тысячи заражений. Россия занимает третье место.

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