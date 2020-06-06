Как выглядит котик программиста? Угадайте, кем работают хозяева этих 10 домашних животных (тест-игра)

Недавно мы готовили для вас подборку с 13 фотографиями котиков, которые устали от своих хозяев во время самоизоляции.

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