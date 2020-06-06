Как выглядит котик программиста? Угадайте, кем работают хозяева этих 10 домашних животных (тест-игра)

Немного милоты в эти суровые коронавирусные будни точно не помешает. Мы взяли фотографии 10 домашних животных, которые живут у новосибирцев разных профессий. И предлагаем вам угадать, кем работают хозяева этих Перчиков и Тигруль.
Готовы?
Начнём с простого. Как вы думаете, у кого дома живёт этот кот?
Кто, по-вашему, хозяин этого пушистика?
Продолжим. У кого живет эта кошка?
Знакомьтесь, это — Птюц. Он выпал из гнезда и не мог летать. Угадаете, у кого он живёт сейчас?
Эту красавицу зовут Стеша. Как думаете, кто её хозяин?
Это Альма, собака породы джек-рассел-терьер. Угадаете, у кого она живет?
А кто хозяин этой красавицы?
Чьего кота атаковали игрушечные мыши?
Котика слева зовут Бакс, его взяли в 2014 году, когда доллар подорожал. Пушистика справа зовут Вирус, он появился у хозяина недавно. Как думаете, кто дал им такие имена?
Как думаете, чей это пёс? Может, угадать вам поможет то, что его зовут Ам Челси Олекс Персивальд (или просто Перчик).
Недавно мы готовили для вас подборку с 13 фотографиями котиков, которые устали от своих хозяев во время самоизоляции.
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