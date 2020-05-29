Заведующего моргом в Новосибирске оштрафовали на 4,5 миллиона — он брал взятки за рекомендации

Вчера, 28 мая, Заельцовский районный суд вынес приговор 49-летнему заведующему патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву.

Его признали виновным в получении взятки в особо крупном и крупном размерах (по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).



Как сообщается на сайте суда, заведующий моргом получил от представителей двух организаций, занимавшихся оказанием ритуальных услуг, взятки в размере 1 208 500 рублей и 294 000 рублей соответственно.



— За совершение входящих в круг его служебных полномочий действий в интересах взяткодателей и представляемых ими организаций, а именно за дачу Козяевым М.А. подчинённым ему сотрудникам патологоанатомического отделения обязательных для исполнения поручений рекомендовать гражданам, обратившимся к ним по вопросам оформления смерти пациентов, конкретные организации, оказывающие ритуальные услуги, для увеличения доходов последних, — уточняет пресс-служба.

