Заведующего моргом в Новосибирске оштрафовали на 4,5 миллиона — он брал взятки за рекомендации

Вчера, 28 мая, Заельцовский районный суд вынес приговор 49-летнему заведующему патологоанатомическим отделением в ГКБ № 1 Михаилу Козяеву.
Его признали виновным в получении взятки в особо крупном и крупном размерах (по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Как сообщается на сайте суда, заведующий моргом получил от представителей двух организаций, занимавшихся оказанием ритуальных услуг, взятки в размере 1 208 500 рублей и 294 000 рублей соответственно.
— За совершение входящих в круг его служебных полномочий действий в интересах взяткодателей и представляемых ими организаций, а именно за дачу Козяевым М.А. подчинённым ему сотрудникам патологоанатомического отделения обязательных для исполнения поручений рекомендовать гражданам, обратившимся к ним по вопросам оформления смерти пациентов, конкретные организации, оказывающие ритуальные услуги, для увеличения доходов последних, — уточняет пресс-служба.
В результате суд назначил Михаилу Козяеву штраф в размере 4 500 000 рублей с рассрочкой выплаты ежемесячно равными частями на 5 лет, а также лишил его права занимать руководящие должности в течение 12 лет.
При вынесении наказания суд учёл несколько смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у подсудимого детей — двух малолетних и одного несовершеннолетнего, наличие хронических заболеваний, признание вины, сотрудничество со следствием и «значимость его профессиональной деятельности (в том числе с учётом сложившейся в настоящее время сложной эпидемиологической ситуации)».
Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Городской клинической больницы № 1, в учреждении Михаил Козяев работает по совместительству.
— Основное место его работы — кафедра в мединституте, — добавили в ГКБ.
В конце апреля мы рассказывали о том, что, по версии следствия, Михаил Козяев получал взятки от похоронного дома «Некрополь» (1,2 млн рублей) и ООО «Ритуальное хозяйство» (почти 300 тысяч). В «Некрополе» дачу взяток патологоанатому отрицают, а это дело считают переделом рынка ритуальных услуг и постепенной монополизацией.
В октябре прошлого года по этому делу был арестован Виталий Калюжин, директор «Ритуального хозяйства».