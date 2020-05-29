Сотрудники Минпромторга, полиции и Роспотребнадзора нашли нарушения в заведениях ресторанного дворика на Ленина. Проверки проходили последние 4 дня. На заведения завели административные производства по разным статьям
— В частности, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами пренебрегли сотрудники закусочных «Чебурекми» и Wok in wall, киоска с продукцией фастфуда «Хот-дог Мастер». Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства
Похожие нарушения нашли в стритфуд кафе Amigo Churros и баре Crafty Radler. Их нарушения отнесли к
В закусочной Pho выявили нарушения санитарного законодательства и масочного режима покупателями. Возбуждены административные производства по
Нарушения масочного режима зафиксировали и в кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog.
Также нарушения выявили в магазине «Пятерочка» на ул. Жуковского и в «Магните» на этой же улице, в Детском мире на проспекте Дзержинского. Также административное дело завели на
Проверки нагрянули в заведения общепита, расположенные на улице Ленина, после того как видео и фото царившего там в выходные веселья попало сначала в социальные сети, а затем и в прессу. Через несколько дней во дворике убрали все посадочные места и зонты.
В городской администрации уже призвали горожан информировать власти о многолюдных мероприятиях, которые станут им известны. Полиция же уже начала передавать в суд дела, заведенные на новосибирцев, обвиняющихся в нарушении общественного порядка в минувшие выходные.