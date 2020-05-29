Похожие нарушения нашли в стритфуд кафе Amigo Churros и баре Crafty Radler. Их нарушения отнесли к статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ , по которой в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей.

В закусочной Pho выявили нарушения санитарного законодательства и масочного режима покупателями. Возбуждены административные производства по ч. 3 ст. 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по ч. 1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ .



Нарушения масочного режима зафиксировали и в кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog.

