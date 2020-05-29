29 мая пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 71.10
eur 78.26
Срочно Столько ещё не было. Рекорд заболевших за сутки

Все новости

Все новости
Последние 4 дня полиция и Роскомнадзор проверяли заведения&nbsp;

Последние 4 дня полиция и Роскомнадзор проверяли заведения 

Сотрудники Минпромторга, полиции и Роспотребнадзора нашли нарушения в заведениях ресторанного дворика на Ленина. Проверки проходили последние 4 дня. На заведения завели административные производства по разным статьям

— В частности, санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами пренебрегли сотрудники закусочных «Чебурекми» и Wok in wall, киоска с продукцией фастфуда «Хот-дог Мастер». Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по статье 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ, им грозит временный запрет деятельности, — сообщает пресс-служба правительства и губернатора.

Похожие нарушения нашли в стритфуд кафе Amigo Churros и баре Crafty Radler. Их нарушения отнесли к статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ, по которой в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей.

В закусочной Pho выявили нарушения санитарного законодательства и масочного режима покупателями. Возбуждены административные производства по ч. 3 ст. 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по ч. 1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Нарушения масочного режима зафиксировали и в кафе быстрого питания Beer Burger Hotdog.

Также нарушения выявили в магазине «Пятерочка» на ул. Жуковского и в «Магните» на этой же улице, в Детском мире на проспекте Дзержинского. Также административное дело завели на ООО «ПАТП-6» — кондукторов и водителей автобусов предприятия не обеспечили перчатками и масками.

Проверки нагрянули в заведения общепита, расположенные на улице Ленина, после того как видео и фото царившего там в выходные веселья попало сначала в социальные сети, а затем и в прессу. Через несколько дней во дворике убрали все посадочные места и зонты.

В городской администрации уже призвали горожан информировать власти о многолюдных мероприятиях, которые станут им известны. Полиция же уже начала передавать в суд дела, заведенные на новосибирцев, обвиняющихся в нарушении общественного порядка в минувшие выходные.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Коронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (32)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!