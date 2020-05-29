Что происходит в больницах, пока город веселится и гуляет? Откровенный прямой эфир с врачом

В эту пятницу, 29 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой, чью авторскую колонку мы публиковали пару дней назад. Девушка работает участковым терапевтом. И когда она увидела новости про антикарантинную вечеринку на площади Ленина, то сильно расстроилась — многие новосибирцы не представляют, в каких непростых условиях сейчас работают врачи и что на самом деле творится в больницах.

Многие новосибирцы поддержали мнение Людмилы Овчинниковой. Мы решили продолжить дискуссию в прямом эфире, чтобы вместе обсудить — к каким последствиям могут привести подобные вечеринки. И действительно ли врачам сейчас приходится очень трудно?