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Что происходит в больницах, пока город веселится и гуляет? Откровенный прямой эфир с врачом

Участковый терапевт Людмила Овчинникова расскажет, чем может обернуться вечеринка в разгар пандемии

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Только около этого здания на Ленина в выходные веселились несколько сотен человек

Только около этого здания на Ленина в выходные веселились несколько сотен человек

В эту пятницу, 29 мая, мы поговорим в прямом эфире нашего Instagram с врачом Людмилой Овчинниковой, чью авторскую колонку мы публиковали пару дней назад. Девушка работает участковым терапевтом. И когда она увидела новости про антикарантинную вечеринку на площади Ленина, то сильно расстроилась — многие новосибирцы не представляют, в каких непростых условиях сейчас работают врачи и что на самом деле творится в больницах.

Многие новосибирцы поддержали мнение Людмилы Овчинниковой. Мы решили продолжить дискуссию в прямом эфире, чтобы вместе обсудить — к каким последствиям могут привести подобные вечеринки. И действительно ли врачам сейчас приходится очень трудно?

Думаете, коронавирус — это не так страшно? Послушайте, что вам расскажет участковый терапевт

Думаете, коронавирус — это не так страшно? Послушайте, что вам расскажет участковый терапевт

Прямой эфир состоится в 13:00 в Instagram НГС. Подписывайтесь на нашу страничку — в этом случае, когда начнется эфир, вам придет уведомление. И обязательно пишите свои вопросы в комментариях. Мы зададим их Людмиле в прямом эфире.

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