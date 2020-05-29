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В субботу вечером, 23 мая, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса.

