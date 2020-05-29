Ночью 29 мая в Ленинском районе Новосибирска, напротив дома на Немировича-Данченко, 150 сгорела «Мазда».
«Взорвалась и полностью выгорела машина. Было где-то 4 взрыва, как будто на газу машина. К моменту приезда пожарных пламя добралось до капота», — написала в редакцию читательница Елена.
— В Ленинском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко горел автомобиль марки «Мазда». Ликвидация пожара в 00:22. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в МЧС.
Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону
В субботу вечером, 23 мая, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса.