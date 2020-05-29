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Пламя было видно за несколько десятков метров от пожара

Пламя было видно за несколько десятков метров от пожара

Ночью 29 мая в Ленинском районе Новосибирска, напротив дома на Немировича-Данченко, 150 сгорела «Мазда».

«Взорвалась и полностью выгорела машина. Было где-то 4 взрыва, как будто на газу машина. К моменту приезда пожарных пламя добралось до капота», — написала в редакцию читательница Елена.

— В Ленинском районе Новосибирска на улице Немировича-Данченко горел автомобиль марки «Мазда». Ликвидация пожара в 00:22. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — сообщили в МЧС.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В субботу вечером, 23 мая, в Кировском районе Новосибирска загорелась квартира на 11-м этаже многоэтажного дома. Инцидент произошёл на улице Виктора Уса.

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пожарМЧС
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