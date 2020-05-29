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Травмы получил и водитель мотоцикла&nbsp;

Травмы получил и водитель мотоцикла 

Вчера вечером, 28 мая, в 19:00 часов в Сузунском районе Новосибирской области мотоцикл столкнулся с «Тойотой». В результате погибла 16-летняя пассажирка мотоцикла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, за рулем мотоцикла был 16-летний парень:

«На 3-м километре автодороги Сузун — Черепаново 16-летний водитель мотоцикла Motoland TD-250 F, следовавший в сторону Черепаново, совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Toyota Corolla Fielder. В результате ДТП были травмированы водитель и 16-летняя пассажирка мотоцикла, которая от полученных травм скончалась в Сузунской центральной районной больнице. Пострадавший мотоциклист и погибшая девушка — жители р.п. Сузун», — говорится в сообщении полиции.

Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей девушки.

Если вы стали свидетелем аварии, знаете участников или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

В Новосибирске 26 мая из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков, которого сейчас активно ищут. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.

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