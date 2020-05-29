Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей девушки.

Если вы стали свидетелем аварии, знаете участников или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157-00-00 (WhatsApp, Telegram, Viber).



В Новосибирске 26 мая из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков, которого сейчас активно ищут. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.

