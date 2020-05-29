Вчера вечером, 28 мая, в 19:00 часов в Сузунском районе Новосибирской области мотоцикл столкнулся с «Тойотой». В результате погибла 16-летняя пассажирка мотоцикла.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, за рулем мотоцикла был 16-летний парень:
«На 3-м километре автодороги Сузун — Черепаново 16-летний водитель мотоцикла
Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей девушки.
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В Новосибирске 26 мая из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков, которого сейчас активно ищут. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.