Министерство труда разработало новые правила увольнения сотрудников в условиях пандемии

«Прекращение трудовых отношений с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон», — говорится в доукменте.



Что касается тех работников, на которых не распространяются ограничительные меры (работники предприятий непрерывного цикла, аптеки, продуктовые магазины), введение простоя осуществляется по действующему законодательству.



Кроме того, в документе уточняется, что «временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска».



Также предлагается сократить срок уведомления сотрудника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы (в том числе о введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с двух месяцев до двух недель.



Еще из нововведений — возможность наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев. При этом, работника могут перевести на работу, требующую более низкой квалификации, только с его письменного согласия.

