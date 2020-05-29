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Срочно Столько ещё не было. Рекорд заболевших за сутки

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В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека

В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека

В Новосибирской области на 29 мая зарегистрировано ещё 103 новых случая коронавирусной инфекции.

«По данным оперативного штаба на утро 29 мая, в Новосибирской области за сутки зафиксировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 62 пациента выписаны после отрицательных результатов контрольных тестов», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе зарегистрировано 2596 случаев COVID-19, в том числе инфицированы 157 детей. 1017 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации сегодня находятся 62 человека. На ИВЛ — 18 пациентов.

— В детскую больницу № 3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1604, — сообщили в оперштабе.

Последние дни в городе стремительно растет число заболевших. Вчера Травников продлил режим самоизоляции до конца июня.

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коронавирус в Новосибирске
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