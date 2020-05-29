В четверг, 28 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2493 пациента с подтверждённым COVID-19, 955 выздоровели и 31 — умер.



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