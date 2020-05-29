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За сутки в Новосибирской области выздоровели&nbsp;ещё 53 пациента с коронавирусом

За сутки в Новосибирской области выздоровели ещё 53 пациента с коронавирусом

В четверг, 28 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2493 пациента с подтверждённым COVID-19, 955 выздоровели и 31 — умер.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

Мы продолжаем вести онлайн-хронику пандемии в режиме онлайн.

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Коронавирус в Новосибирске
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