В четверг, 28 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 2493 пациента с подтверждённым COVID-19, 955 выздоровели и 31 — умер.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- Минздрав решил победить COVID-19 в России статистикой. Для медиков выпустили методичку о том, как ставить диагнозы и что считать причиной смерти.
- Росстат опубликовал данные о состоянии рынка общепита и торговли в апреле. Оборот ресторанов и кафе ожидаемо провалился более чем на половину. Однако сами рестораторы говорят, что ситуация ещё хуже.
- Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 июня. Правительство НСО выпустило новое постановление о самоизоляции для новосибирцев — публикуем текст документа.
- Новосибирцев с хроническими болезнями просят сидеть дома до 30 июня. Публикуем список диагнозов.
- Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, как жить и работать в новых условиях. По его мнению, говорить о контроле над распространением коронавируса ещё рано.
- Частный медцентр по ошибке сообщил новосибирцу, что у него коронавирус. Как так вышло — разбиралась корреспондент НГС.
- За сутки COVID-19 нашли у 8371 россиянина. С подозрением остаются еще 300 000 человек.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров, которые нужно соблюдать после того, как местные власти разрешат им открыться снова.
- Пограничники устроили праздник в новосибирском сквере — толпа без масок попала на фото.
- Сибирячка прилетела из Таиланда в Новосибирск и столкнулась с травлей.
- Сотрудники новосибирского лаунж-бара «Абдула, поджигай» поучаствовали во флешмобе «#голыйголод». Своими откровенными снимками с серьезным подтекстом они хотят привлечь внимание к тяжелой ситуации, в которой оказались сотрудники заведений общепита.
- Результат опроса новосибирцев о продлении самоизоляции до 30 июня показал, что многие такого решения не понимают — кажется, что большинство горожан режим не соблюдает.
- Мэр Москвы предложил регионам добавить в список жертв коронавируса умерших от других причин.
- Арендатор площадки у гостиницы «Центральная», где прошла скандальная вечеринка, нарушал договор аренды.
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