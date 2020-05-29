Ещё месяц самоизоляции: как Новосибирск карантинит в последнюю пятницу весны (онлайн)

Пока город просыпается, вспомним, что важного произошло вчера:
- Минздрав решил победить COVID-19 в России статистикой. Для медиков выпустили методичку о том, как ставить диагнозы и что считать причиной смерти.
- В четверг, 28 мая, оперштаб Новосибирской области сообщил о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией.
- Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 июня. Правительство НСО выпустило новое постановление о самоизоляции для новосибирцев — публикуем текст документа.
- Новосибирцев с хроническими болезнями просят сидеть дома до 30 июня. Публикуем список диагнозов.
- За сутки COVID-19 нашли у 8371 россиянина. С подозрением остаются еще 300 000 человек.
- Пограничники устроили праздник в новосибирском сквере — толпа без масок попала на фото.
- Мэр Москвы предложил регионам добавить в список жертв коронавируса умерших от других причин.
- Арендатор площадки у гостиницы «Центральная», где прошла скандальная вечеринка, нарушал договор аренды.
Давайте честно, соблюдаете ли вы вообще самоизоляцию? (опрос анонимный)
По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас в России выявлено 379 051 заболевших. 150 993 человека выздоровело, 4 142 — погибло.