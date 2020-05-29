Ещё месяц самоизоляции: как Новосибирск карантинит в последнюю пятницу весны (онлайн)

Сегодня, 29 мая, последняя пятница весны этого года. Признаться, она вышла довольно странной. Вчера губернатор продлил режим самоизоляции в области до 30 июня. Новосибирцы встретили это решение по-разному. В целом, ограничения не слишком жесткие: можно гулять по двое и даже заниматься спортом на улице, но людей с хроническими заболеваниями настойчиво просят оставаться дома (тут можно посмотреть список диагнозов).

Мы продолжаем следить за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже. Появятся ли новые штрафы за нарушение режима? Сколько новых случаев зарегистрируют? Проигнорируют ли новосибирцы запреты?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36 18.

