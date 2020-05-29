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Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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Ещё месяц самоизоляции: как Новосибирск карантинит в последнюю пятницу весны (онлайн)

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Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями в группе риска по COVID-19

Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями в группе риска по COVID-19

Сегодня, 29 мая, последняя пятница весны этого года. Признаться, она вышла довольно странной. Вчера губернатор продлил режим самоизоляции в области до 30 июня. Новосибирцы встретили это решение по-разному. В целом, ограничения не слишком жесткие: можно гулять по двое и даже заниматься спортом на улице, но людей с хроническими заболеваниями настойчиво просят оставаться дома (тут можно посмотреть список диагнозов).

Мы продолжаем следить за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже. Появятся ли новые штрафы за нарушение режима? Сколько новых случаев зарегистрируют? Проигнорируют ли новосибирцы запреты?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Ждем ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 913 771 36 18.

Маша Вьюн

Пока город просыпается, вспомним, что важного произошло вчера:

Маша Вьюн

Давайте честно, соблюдаете ли вы вообще самоизоляцию? (опрос анонимный)

    Маша Вьюн

    По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас в России выявлено 379 051 заболевших. 150 993 человека выздоровело, 4 142 — погибло.

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    Коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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