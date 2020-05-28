В ночь на воскресенье, 24 мая, новосибирцы устроили вечеринку на ресторанной улочке за гостиницей «Центральная», на которой собралась толпа людей, веселящихся под громкую музыку. Видео, как толпа отплясывает под Верку Сердючку, быстро разлетелось по Сети. На следующий день на этом месте начала дежурить полиция, а ещё через день в ресторанный дворик нагрянули представители мэрии с проверками.
По результатам проверки оказалось, что арендатор участка гостиницы в центре Новосибирска, где проходила вечеринка, использовал прилегающую территорию не по назначению — на ней должны были проводиться работы по реконструкции. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Новосибирска.
Мэрия потребовала от арендатора разобрать специальную зону для распития спиртного, которая притягивает горожан.
— Используемая для размещения зон потребления, скамеек, а также нестационарных торговых объектов площадка предоставлена мэрией города по договору аренды земельного участка ООО «Центральная Альфа» для проведения работ по реконструкции здания гостиницы «Центральная». Таким образом, в настоящее время данный земельный участок используется с нарушением договора аренды, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Также в ведомстве пояснили, что во дворе гостиницы «Центральная» работает семь кафе, которые продают алкогольную продукцию навынос, хотя это нарушает требования законодательства. Муниципалитет уже направил в адрес арендатора уведомление о возможности досудебного устранения нарушений, связанных с использованием территории. Срок исполнения требований составляет три дня.
Участковый терапевт Людмила Овчинникова прочитала о скандальной вечеринке и откровенно описала один день своей работы. Девушка рассказала о том, как многие до сих пор не воспринимают эпидемию коронавируса всерьез, а тем временем врачи работают изо всех сил, рискуя своим здоровьем.