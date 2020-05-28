Мэрия потребовала от арендатора разобрать специальную зону для распития спиртного, которая притягивает горожан.



— Используемая для размещения зон потребления, скамеек, а также нестационарных торговых объектов площадка предоставлена мэрией города по договору аренды земельного участка ООО «Центральная Альфа» для проведения работ по реконструкции здания гостиницы «Центральная». Таким образом, в настоящее время данный земельный участок используется с нарушением договора аренды, — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Также в ведомстве пояснили, что во дворе гостиницы «Центральная» работает семь кафе, которые продают алкогольную продукцию навынос, хотя это нарушает требования законодательства. Муниципалитет уже направил в адрес арендатора уведомление о возможности досудебного устранения нарушений, связанных с использованием территории. Срок исполнения требований составляет три дня.

Участковый терапевт Людмила Овчинникова прочитала о скандальной вечеринке и откровенно описала один день своей работы. Девушка рассказала о том, как многие до сих пор не воспринимают эпидемию коронавируса всерьез, а тем временем врачи работают изо всех сил, рискуя своим здоровьем.