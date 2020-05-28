28 мая четверг
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 1/10
usd 71.06
eur 77.91
Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

Все новости

Все новости
Новую методику подсчета уже применяют столичные врачи

Новую методику подсчета уже применяют столичные врачи

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил регионам перенять столичную методику подсчета смертности от COVID-19. Он заявил, что в случае летального исхода следует учитывать не только прямые последствия коронавирусной инфекции, но и иные причины. Такие правила уже действуют в Москве.


— Они [правила] не только соответствуют [рекомендациям ВОЗ], они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Департамент здравоохранения столицы сегодня опубликовал отчет, в котором смертность рассчитана исходя из новых методических рекомендаций. Из него следует, что за апрель коронавирус стал причиной смерти не 639, а 1561 человека.


— Было выявлено 756 человек, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус. <...> Вирус стал своеобразным катализатором развития основного заболевания в 360 случаях, — пишет горздрав.

Еще у 169 человек коронавирус был обнаружен только после смерти. Собянин при этом добавил, что летальность среди заболевших коронавирусом в Москве всё равно меньше, чем в других городах и странах.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирусСергей СобянинМинздрав
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (29)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!