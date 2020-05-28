Варламов ответил на статью авторедактора НГС и назвал 5 причин, почему дорожные развязки это плохо

27 мая на НГС вышел обзор о дорожных двухуровневых развязках, которых, по мнению нашего авторедактора Дмитрия Косенко, очень не хватает Новосибирску, постоянно стоящему в пробках и страдающему от некачественных дорог. Он порассуждал, где и почему так необходимы городские развязки, о которых власти пока не задумываются. Статью прочитал блогер Илья Варламов и высказал противоположное мнение — урбанист назвал 5 причин, по которым Новосибирску не нужны развязки.
— Россия почему-то выбрала азиатский путь — путь развязок, эстакад и многоэтажек, рассыпанных между ними. По нему решили пойти такие города, как Тюмень, Челябинск и Владивосток. Самое печальное, когда безумную дорожную стройку начинают оправдывать люди, которые должны просвещать народ, а не загонять его в ловушку, откуда даже самые богатые страны мира только-только начали выбираться, — прокомментировал ситуацию Варламов.
И вот несколько моментов, которые, по мнению блогера, портят адекватное развитие города.
Развязки — это очень дорого
— На деньги, которые город будет сосать из бюджета (собственного, регионального и федерального, потому что своих средств точно не хватит) на строительство развязок, эстакад, надземных и подземных переходов и так далее, можно было бы построить полноценную трамвайную сеть, закупить много новых вагонов и прекрасно обслуживать их с десяток лет. Это принесло бы Новосибирску куда больше пользы и, кстати, способствовало бы избавлению от пробок, потому что залог успеха в этом деле — качественный и стабильный общественный транспорт.
Ничто никуда не поедет
— «Бутылочные горлышки» имеют свойство кочевать от широкого места к узкому. Проще говоря, если вы построите развязку на одном перекрёстке, затор сместится к следующему. А застроить весь Новосибирск развязками вы просто не сможете: не хватит ни денег, ни места.
Пробки не исчезнут
— Строительство развязок спровоцирует рост количества автомобилей в городе. И если вы по утрам проводили в пробке, допустим, час, то станете проводить полтора-два. Это закон, выведенный ещё в XIX веке, и до сих пор почему-то никто не придумал, как его можно нарушить (потому что это невозможно).
Безопасность — спорный момент
— С одной стороны, поворотные въезды на эстакады будут способствовать снижению скорости. С другой — машин станет больше, конфликтных ситуаций станет больше, а значит, и аварий. Логичнее на опасных перекрёстках делать круговое движение, если пространство позволяет — это стимулирует водителей сбрасывать скорость. Так поступают, например, в Нидерландах.
Развязки и эстакады разрывают городскую ткань и нарушают связи между районами
— По сути это полоса отчуждения, как железная дорога или промзона с глухим забором. Если человек не сможет легко и быстро преодолеть это препятствие, он будет вынужден пользоваться машиной. Вместо того, чтобы пройти 400 метров по прямой, он проедет 200 метров до развязки, потом пару километров на север, пару километров обратно и, наконец, 200 метров до пункта назначения. Это, опять же, способствует увеличению числа автомобилей в городе, а значит, и росту пробок.
Также журналист добавил, что рано или поздно такое желание увеличить количество развязок в городе приведет к тому, что они будут прилегать вплотную к жилым многоэтажным домам, как в каком-нибудь Гонконге.
— Только желательно, чтобы с каждой стороны была ещё полоса парковки, чтобы из любимого бетонного мешка можно было сразу прыгнуть в любимое корыто, — пошутил Илья Варламов.
Чья точка зрения вам ближе?
Кстати, в декабре НГС делал обзор самых нелепых двухуровневых городских развязок, представляющих собой не просто эстакады или путепроводы, а более-менее комплексные сооружения с подъемами, спусками, местами для разворота. И даже нашли одну трёхуровневую (таковой её можно назвать с натяжкой, и всё же).