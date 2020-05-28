Варламов ответил на статью авторедактора НГС и назвал 5 причин, почему дорожные развязки это плохо

И вот несколько моментов, которые, по мнению блогера, портят адекватное развитие города.

Развязки — это очень дорого

— На деньги, которые город будет сосать из бюджета (собственного, регионального и федерального, потому что своих средств точно не хватит) на строительство развязок, эстакад, надземных и подземных переходов и так далее, можно было бы построить полноценную трамвайную сеть, закупить много новых вагонов и прекрасно обслуживать их с десяток лет. Это принесло бы Новосибирску куда больше пользы и, кстати, способствовало бы избавлению от пробок, потому что залог успеха в этом деле — качественный и стабильный общественный транспорт.

Ничто никуда не поедет



— «Бутылочные горлышки» имеют свойство кочевать от широкого места к узкому. Проще говоря, если вы построите развязку на одном перекрёстке, затор сместится к следующему. А застроить весь Новосибирск развязками вы просто не сможете: не хватит ни денег, ни места.

Пробки не исчезнут



— Строительство развязок спровоцирует рост количества автомобилей в городе. И если вы по утрам проводили в пробке, допустим, час, то станете проводить полтора-два. Это закон, выведенный ещё в XIX веке, и до сих пор почему-то никто не придумал, как его можно нарушить (потому что это невозможно).