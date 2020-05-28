Компания Nissan, владелец бренда Datsun, объявила о его уходе из России, где марка представлена двумя моделями: on-Do и mi-Do . Она появилась в России в 2014 году и теперь станет первым брендом, который уходит из страны на волне кризиса 2020 года .

Изначально бренд Datsun использовался Nissan для обозначения экспортируемых моделей и на мировой арене был более известен, чем материнская компания. Затем Nissan стал продвигать собственную марку, а Datsun сошёл со сцены. Он был возрождён в десятых годах XXI века на правах лоукост-марки для развивающихся рынков. Ассортимент моделей в разных странах отличался, а в России выбрали плотную работу с АВТОВАЗом: обе модели Datsun ( on-Do и mi-Do ) были перелицованными Lada Granta.