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Основной моделью Datsun в России был седан on-Do, технически почти идентичный Lada Granta

Основной моделью Datsun в России был седан on-Do, технически почти идентичный Lada Granta

Компания Nissan, владелец бренда Datsun, объявила о его уходе из России, где марка представлена двумя моделями: on-Do и mi-Do. Она появилась в России в 2014 году и теперь станет первым брендом, который уходит из страны на волне кризиса 2020 года.

Изначально бренд Datsun использовался Nissan для обозначения экспортируемых моделей и на мировой арене был более известен, чем материнская компания. Затем Nissan стал продвигать собственную марку, а Datsun сошёл со сцены. Он был возрождён в десятых годах XXI века на правах лоукост-марки для развивающихся рынков. Ассортимент моделей в разных странах отличался, а в России выбрали плотную работу с АВТОВАЗом: обе модели Datsun (on-Do и mi-Do) были перелицованными Lada Granta.

Первоначальные планы у Datsun были амбициозны: хотели расширять модельную гамму и постепенно отстыковывать от тольяттинских «римейков». Но планы всё время буксовали, обещанный кроссовер мы так и не увидели, а две модели на базе Lada Granta и почти неотличимые от неё дали в 2019 году лишь 22 тысячи проданных машин. Для сравнения, сама Granta разошлась тиражом 136 тысяч.

Поэтому вероятность ухода Datsun существовала и в «хорошие» времена, в кризис же он пал жертвой глобальной стратегии Nissan, который теперь сосредоточится на рынках Японии, Китая и Северной Америки.

Ситуация в российском автопроме складывается очень тревожная. В апреле продажи упали на рекордную величину, так что исход марок — вопрос времени. Datsun on-Do, кстати, попадал в наш рейтинг самых неудачных моделей последнего времени.

SKODA тем временем вывела на рынок обновлённый Rapid, в котором не так много нового.

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datsunавторыноккризис
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