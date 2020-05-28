Компания Nissan, владелец бренда Datsun, объявила о его уходе из России, где марка представлена двумя моделями:
Изначально бренд Datsun использовался Nissan для обозначения экспортируемых моделей и на мировой арене был более известен, чем материнская компания. Затем Nissan стал продвигать собственную марку, а Datsun сошёл со сцены. Он был возрождён в десятых годах
Первоначальные планы у Datsun были амбициозны: хотели расширять модельную гамму и постепенно отстыковывать от тольяттинских «римейков». Но планы всё время буксовали, обещанный кроссовер мы так и не увидели, а две модели на базе Lada Granta и почти неотличимые от неё дали в
Поэтому вероятность ухода Datsun существовала и в «хорошие» времена, в кризис же он пал жертвой глобальной стратегии Nissan, который теперь сосредоточится на рынках Японии, Китая и Северной Америки.
Ситуация в российском автопроме складывается очень тревожная. В апреле продажи упали на рекордную величину, так что исход марок — вопрос времени. Datsun
SKODA тем временем вывела на рынок обновлённый Rapid, в котором не так много нового.