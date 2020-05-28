Результат опроса новосибирцев о продлении самоизоляции до 30 июня — показываем в одной картинке

Власти продлили режим самоизоляции в Новосибирской области до 30 июня (текст постановления читайте тут). Торговые центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны пока не откроют, а людей с хроническими заболеваниями настойчиво просят оставаться дома (даже опубликован список диагнозов). Продление режима вызвало такую бурную реакцию у горожан, что мы собрали 17 горячих мнений. А сейчас публикуем результаты опроса, который проходил тут.

На момент подготовки инфографики в опросе поучаствовали чуть больше трех тысяч человек. Вот как распределились их ответы.