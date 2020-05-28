28 мая четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 71.06
eur 77.91
Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

Все новости

Все новости
Город Всё о коронавирусе Инфографика

Результат опроса новосибирцев о продлении самоизоляции до 30 июня — показываем в одной картинке

В голосовании приняли участие больше трех тысяч человек. Угадаете, как распределились голоса?

1 754
35 Обсудить

Поделиться

Режим самоизоляции Шрёдингера

Режим самоизоляции Шрёдингера

Власти продлили режим самоизоляции в Новосибирской области до 30 июня (текст постановления читайте тут). Торговые центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны пока не откроют, а людей с хроническими заболеваниями настойчиво просят оставаться дома (даже опубликован список диагнозов). Продление режима вызвало такую бурную реакцию у горожан, что мы собрали 17 горячих мнений. А сейчас публикуем результаты опроса, который проходил тут.

На момент подготовки инфографики в опросе поучаствовали чуть больше трех тысяч человек. Вот как распределились их ответы.

Реакция сибиряков на новость о продлении режима самоизоляции.

Реакция сибиряков на новость о продлении режима самоизоляции.

Сейчас количество голосов превысило 5500, но процентовка тем не менее почти не изменилась. Кажется, что большинство новосибирцев и правда не соблюдают режим самоизоляции — множество горожан уже вышли на свои рабочие места. Тем не менее, целых 22 % сибиряков считают эту инициативу полезной.

А вы как относитесь к продлению режима самоизоляции? Напишите в комментариях — обсудим вместе!

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскесамоизоляцияопрос читателей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!