Результат опроса новосибирцев о продлении самоизоляции до 30 июня — показываем в одной картинке

Власти продлили режим самоизоляции в Новосибирской области до 30 июня (текст постановления читайте тут). Торговые центры, фитнес-клубы, кафе и рестораны пока не откроют, а людей с хроническими заболеваниями настойчиво просят оставаться дома (даже опубликован список диагнозов). Продление режима вызвало такую бурную реакцию у горожан, что мы собрали 17 горячих мнений. А сейчас публикуем результаты опроса, который проходил тут.
На момент подготовки инфографики в опросе поучаствовали чуть больше трех тысяч человек. Вот как распределились их ответы.
Сейчас количество голосов превысило 5500, но процентовка тем не менее почти не изменилась. Кажется, что большинство новосибирцев и правда не соблюдают режим самоизоляции — множество горожан уже вышли на свои рабочие места. Тем не менее, целых 22 % сибиряков считают эту инициативу полезной.
А вы как относитесь к продлению режима самоизоляции? Напишите в комментариях — обсудим вместе!