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Сотрудники лаунж-бара явно скучают по своей работе

Сотрудники лаунж-бара явно скучают по своей работе

Сотрудники новосибирского лаунж-бара «Абдула, поджигай» поучаствовали во флешмобе #голыйголод, который несколько недель назад запустили в Казани. Таким образом — своими откровенными снимками с серьезным подтекстом — они хотят привлечь внимание к тяжелой ситуации, в которой оказались сотрудники заведений общепита. Из-за ситуации с коронавирусом многие остались практически без средств к существованию.

— Смысл и цель — это привлечь внимание к проблеме. Очень много людей, которые работают в сфере обслуживания, сейчас по факту остались голыми, — объясняет руководитель лаунж-бара Сергей Кавалерчик. — Многим нечем платить за аренду, учебу, кредиты. Далеко не все заведения могут работать на вынос или доставку. Для людей, которые приходят в эту сферу, деньги — не единственная мотивация. Эти люди любят свою работу, любят людей с которыми и ради которых работают. Это как актеры в театре. Все знают, что их профессия — это зритель, сцена и потом уже деньги. Вот мы и остались без зрителя и сцены. Мы хотим работать. С ограничениями, в половину или треть посадки, со всеми средствами защиты, но работать!

Эта акция, подчеркивает руководитель, не против карантина, а за то, чтобы люди смогли выйти на работу. Публикуем фотографии, которые были сделаны в рамках флешмоба.

Многие сейчас остались без работы

Многие сейчас остались без работы

Сотрудники ходят на работу не только ради зарплаты, но и потому, что любят свою профессию

Сотрудники ходят на работу не только ради зарплаты, но и потому, что любят свою профессию

Участники флешмоба хотят привлечь внимание к проблеме, которая коснулась каждого из них

Участники флешмоба хотят привлечь внимание к проблеме, которая коснулась каждого из них

Кажется, что люди действительно грустят из-за того, что не могут выйти на работу

Кажется, что люди действительно грустят из-за того, что не могут выйти на работу

Акция привлекла внимание в аккаунте лаунж-бара в Instagram

Акция привлекла внимание в аккаунте лаунж-бара в Instagram

Сотрудники фотографировались прямо на рабочих местах

Сотрудники фотографировались прямо на рабочих местах

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Во флешмобе участвовали и другие российские города

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У сотрудников многих развлекательных заведений и общепита сейчас трудные времена

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На этой неделе сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Они написали, что обеспокоены бездействием властей. Шеф-повара считают, что «вечерние и ночные мероприятия 22–23 мая 2020 в Новосибирске — это последствие того, что у населения отсутствует возможность цивилизованно посещать предприятия питания».

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