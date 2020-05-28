Сотрудники новосибирского лаунж-бара «Абдула, поджигай» поучаствовали во флешмобе #голыйголод, который несколько недель назад запустили в Казани. Таким образом — своими откровенными снимками с серьезным подтекстом — они хотят привлечь внимание к тяжелой ситуации, в которой оказались сотрудники заведений общепита. Из-за ситуации с коронавирусом многие остались практически без средств к существованию.

— Смысл и цель — это привлечь внимание к проблеме. Очень много людей, которые работают в сфере обслуживания, сейчас по факту остались голыми, — объясняет руководитель лаунж-бара Сергей Кавалерчик. — Многим нечем платить за аренду, учебу, кредиты. Далеко не все заведения могут работать на вынос или доставку. Для людей, которые приходят в эту сферу, деньги — не единственная мотивация. Эти люди любят свою работу, любят людей с которыми и ради которых работают. Это как актеры в театре. Все знают, что их профессия — это зритель, сцена и потом уже деньги. Вот мы и остались без зрителя и сцены. Мы хотим работать. С ограничениями, в половину или треть посадки, со всеми средствами защиты, но работать!