Специалисты Роспотребнадзора в свою очередь напоминают, что при покупке орехов продавцы должны по первому требованию показать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

— Обращайте внимание на сроки годности орехов — обычно они не превышают полгода. Лучше брать орехи в промышленной упаковке, так как, покупая на развес, часто можно приобрести некачественный продукт, — рассказывают в Центре гигиенического образования населения Роспотребнадзора. — Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи как самих ядрах, так и на скорлупе. Скорлупа не должна иметь каких-либо трещин, дырочек, сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра.

Кроме того, специалисты советуют хранить орехи в прохладном, темном и сухом месте, потому что высокая влажность и тепло станут идеальными условиями для размножения плесени.

На что ещё нужно обращать внимание при покупке орехов, чем они полезны и в каком случае могут навредить, читайте в воскресенье, 31 мая, в нашей рубрике «Интересно про еду».