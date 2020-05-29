Продаем дороже на 30% за счет растений: как и зачем облагораживать дачу

По данным аналитиков N1, с началом «карантинных» каникул спрос на аренду дач вырос в пять раз, а на покупку ― более чем вдвое. Уехать за город для многих россиян ― практически единственное спасение от надоевшей за пандемию квартиры. Как сделать загородный участок максимально комфортным с помощью озеленения и поможет ли в этом зарубежная садовая мода ― разбираемся вместе с экспертами журнала N1.RU.
Как королевские тренды разбиваются о российский менталитет
В Лондоне 19 мая открылась одна из самых известных выставок цветочного и ландшафтного дизайна — Большое весеннее шоу Королевского общества садоводов. Оно с 1880 года влияет на мировые садовые и дачные тренды: на мероприятие съезжаются сотни профессионалов и тысячи туристов. А в последнее время именно оттуда пошла популярность садового минимализма — это один из стилей оформления дачи, при котором на участках не приветствуются яркие цвета и рекомендуется высаживать лишь несколько видов растений. В этом году выставка впервые за свою историю проходит в режиме онлайн, так что посмотреть на последние достижения моды в ландшафтном дизайне может любой желающий. Однако большинство заданных там тенденций редко интересует россиян.
— Модные веяния разбиваются о климат и менталитет. В Англии, например, осталось мало естественных лугов и лесов, а у нас они еще есть, поэтому россияне не готовы пропалывать на своих участках невзрачные колоски. Им хочется всего и побольше в небольшой момент цветения с середины апреля до середины октября, — отмечает ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Юлия Мищихина.
Тем не менее на российском фестивале «Цветы и люди», который проходит с 2014 года на ВДНХ, можно найти пересечения с лондонской выставкой: среди победителей в 2019 году было представлено большое количество концептуальных работ, также выполненных в скромной цветовой гамме. Но до стандартных дач и садов подобное отношение к дизайну и озеленению практически не добирается: общая культура садоводства в России остается на низком уровне.
— За пятнадцать лет поездок по разным садовым участкам нашей страны я еще ни разу не видела грамотно подстриженных деревьев. Яблони, например, хоть и встречаются со вкусными плодами, но растут в ужасном состоянии: кривые, с грибком ― страшно смотреть! За ними, на самом деле, нужно ухаживать, а это ― целая наука. Мало кто знает, что только стричь их необходимо до момента начала сокодвижения и в определенную температуру: от нуля до плюс десяти, — добавляет в разговоре с журналистом ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Юлия Мищихина.
С помощью «внимательного» садоводства выращиваем яблоки слаще, а дачу продаем дороже
Правильное озеленение влияет не только на красоту участка и сбор урожая: само пространство можно организовать так, чтобы дача стала привлекательной для людей разных поколений. Старшему, например, профессионалы советуют предоставить место для посадок, среднему — для барбекю, а детям — для игр. Кроме того, при правильной высадке растений можно спрятаться от глаз соседей, избавиться от ветра и даже выхлопных газов.
— Если на участке жарко, с помощью деревьев можно создать теневые уголки. Когда, наоборот, повышена влажность, так как дача рядом с водоемом, посадите иву, которая будет забирать лишнюю воду. А для того чтобы укрепить склон, высадите массив из горных сосен ― их корневая система справится с этой задачей, — рассказывает Наталья Ионова, специалист садового центра «Зеленый дом».
По оценкам экономистов из агентства недвижимости «Метриум премиум», аккуратную дачу с гармоничным озеленением получится выгоднее продать. Это же подтверждают и сами ландшафтные дизайнеры:
— Если рассматривать сад не только с точки зрения красоты, нужно понимать, что зелень на участке — прибыльная инвестиция. Чем растения взрослее, тем они дороже, поэтому в конечном итоге они могут поднять стоимость участка до 30%, — добавляет Наталья Ионова, специалист садового центра «Зеленый дом».
Внимательный подход к озеленению позволит получать и более богатый урожай. Специалисты рекомендуют при выборе растения в питомнике сначала изучить данные о нем в специальном сельскохозяйственном реестре. К примеру, в «Госсорткомиссии» можно найти интересующее растение, затем выбрать подходящий сорт и убедиться, растет ли он в вашем регионе. Если вы хотите, предположим, чтобы у вас росли сладкие яблоки, нужно посадить сорт, которой выведен именно в вашей области.
— В питомниках часто продают сорта из других стран, поэтому у вас они могут просто не прижиться. Бывает даже, что культуры, которые плодоносят в Подмосковье, не будут плодоносить в Челябинске. Чтобы посадить то, что будет расти, нужно воспользоваться реестром. Научные сотрудники для этого выводят новые сорта или изучают рост старых в определенных регионах, — рассказывает ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Юлия Мищихина.
Переносим весь сад на бумагу и высаживаем крупные деревья
Первое, что специалисты советуют сделать при самостоятельном изменении сада, — это замеры. Даже если новшества планируются небольшие, всё равно следует правильно рассчитать для них место. Для этого с рулеткой отмерьте размеры дома, зоны отдыха и грядок. Затем перенесите данные на бумагу и уже там выберите подходящее пространство. Быстрее всего облик сада меняют большие деревья. Их перед покупкой в питомнике тоже лучше проверить в реестре и высаживать рядом с забором, а не в середине участка.
— Крупные растения смогут преодолеть высоту ограды и поймать солнце. Так что там для них идеальное место. Центр участка лучше оставить маленьким растениям. Иначе в тени им не будет хватать света и они погибнут, — объясняет ландшафтный дизайнер Юлия Сорокина, директор «Территории ландшафтных решений Green park».
В питомниках можно найти большое количество взрослых растений от четырех метров. Их стоимость зависит от высоты: чем выше дерево, тем дороже. Однако необязательно сразу же садить деревья длиной в несколько десятков метров за огромную сумму ― придать участку новый вид могут и растения в пределах шести метров. А, например, лиственные такой высоты ― стоят обычно в пределах трех тысяч за штуку.
Удивляем южной экзотикой и газоном
Помимо отдельных крупномеров, можно попробовать вырастить и что-то экзотическое.
— Практически всё что угодно можно высадить на солнечном южном окне в горшке. Многие делают так с ананасами и пальмами. А если хотите, чтобы росло прямо в саду, замените экзотику на что-то похожее. Например, туя западная колоновидная выглядит почти как кипарис ― человек, который не разбирается, не отличит, — рассказывает ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук Юлия Мищихина.
Отличным способом облагораживания садового участка может стать и газон. Рулонный, например, устанавливается всего за несколько дней, потом неделю прирастает, а после — становится готовым к использованию. Причем после того, как траву постелили, она будет расти сама на протяжении десятков лет.
— Мятлик луговой, так по-научному называется трава в газоне, выращивается на огромных полях в сотни гектаров. Чем выше сорт будущего газона, тем тщательнее в питомнике за ним ухаживают: пропалывают, поливают, удобряют, стригут и прочесывают — то есть убирают после схода снега лишние слои. Работа над люксовым газоном, например, идет на протяжении трех лет. Там развивается такая плотная корневая система, что сорняков не будет совсем, — объясняет Наталья Поротова, директор по развитию и сбыту в компании «Полив Маркет».
Ищем на выбранном участке «сокровища»
Если участок у вас только появился, начинать с плана его облагораживания — слишком рано. Прежде всего специалисты рекомендуют провести оценку существующих насаждений, что особенно актуально для земель из лесной полосы: на этих участках встречаются очень редкие виды трав и деревьев.
— Я часто нахожу растения из Красной книги: на одном участке, например, насчитала четыре! Обычно мы их помечаем сигнальной лентой и никак не касаемся во время работ. Они растут в определенных условиях, которые даже в пределах одного участка могут меняться, — рассказывает Юлия Мищихина, ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук.
Тем не менее в случае крайней необходимости их все-таки можно попробовать пересадить. Для этого советуют очень аккуратно выкапывать растение, доставать из земли с большим комом, чтобы не повредились корни, а потом сажать в идентичное по свету и влаге место.
— Для самостоятельного поиска можно найти электронный вариант Красной книги в интернете. А потом посмотреть на всё, что у вас есть, и сравнить с фотографиями. Причем делать это лучше на протяжении целого сезона: ранней весной, в мае, в июне и в августе ― у всех разное время цветения, ― советует Юлия Мищихина, ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук.
Придумываем концепцию вместе с родственниками
После поиска растений переходим к созданию концепции.
— Ее лучше придумать вместе со всей семьей, исходя из вопроса, для чего эта дача: жарить шашлыки, выращивать урожай, встречать тепло и гостей. У участка должна быть своя смысловая нагрузка, которую должен знать хозяин. Потом по этой концепции прорабатывается каждая зона: для жилья, для отдыха, для растений, — объясняет ландшафтный дизайнер Юлия Сорокина, директор «Территории ландшафтных решений Green park».
Например, житель Кургана Павел Кузнецов занимается своим дачным участком с 2003 года и рассказывает, что все идеи, связанные с ним, приходили к нему из детства.
— Мне хотелось сделать кострище, как в моем пионерском лагере. Грядок я, наоборот, не хотел, потому что у родителей на участках их было целое море: морковка, картошка, ягоды. Поэтому я сделал акцент на зоне отдыха: с беседкой, мангальной зоной, качелями и добавил лишь немного растений, ― рассказывает Павел Кузнецов.
Выбираем стиль и готовимся к долгой работе
После концепции переходим к стилю участка. Одним из главных критериев здесь считается выбор одного материала в качестве главного: он должен появляться сразу же в нескольких зонах и не пересекаться с другими.
— Если материалов слишком много, дача выглядит не собранной воедино. Вы любите дерево? Берите и деревянную скамью, и деревянную беседку. Металл? Делайте кованую входную зону, качели. А если камень, то используйте тот же, который вы выбрали для облицовки дома, — объясняет ландшафтный дизайнер Юлия Сорокина, директор «Территории ландшафтных решений Green park».
Реализовывать концепцию специалисты рекомендуют в четкой последовательности: начать со строительства объектов ― дома, бани, беседки, спортивных площадок и забора. Потом продолжить проведением дренажа и системы полива вместе с установкой освещения и дорожек. И только затем завершать всё высадкой деревьев, кустарников, а в самом конце ― травянистых многолетников и газона.
— Если нарушить эту последовательность, то начнутся неудобства. Скажем, проехала машина с досками или работники рядом несли стройматериалы, что-то упало и повредило цветы. Озеленение ― как благоустройство квартиры: вы же не вешаете картины в недостроенный дом, — объясняет Юлия Мищихина, ландшафтный дизайнер, кандидат биологических наук.
Также во время работ не забывайте, что создание уютной дачи — длительный процесс: по утверждениям ландшафтных дизайнеров, растения полностью раскрываются только на третий сезон после посадки. Так что здесь лучше не переусердствовать и помнить, что поездки на дачу всегда должны быть в радость и в удовольствие.