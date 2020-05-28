У бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке. Мы поговорили с ним

Когда Евгений Покушалов работал в федеральной клинике Мешалкина, он регулярно подавал декларации о доходах и имуществе, пишет издание. Однако прокуратура передаёт, что он не сообщил о том, что купил в две квартиры в Нью-Йорке в 2014 и 2017 годах. Их общая стоимость составляет 123 млн рублей.

Евгений Покушалов сказал НГС, что квартиры ему не принадлежат.



— Прокуратуре были представлены необходимые документы по объектам недвижимости, не принадлежащей на праве собственности мне. Эти обстоятельства должны были быть установлены в ходе проверки и вызывает недоумение, каким образом чужое законное владение, находящееся в иностранной юрисдикции соотносится с моей персоной. Надеюсь, суд разберется в этих нюансах, — сообщил Евгений Покушалов.

По данным сайта Советского районного суда, иск прокуратуры к Евгению Покущалову входит в категорию дел «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества». Вторым ответчиком по иску является компания One Hanson Place 16G LLC.

Напомним, что Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в его отношении возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).