У бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке. Мы поговорили с ним

Новосибирская прокуратура подала иск к новосибирскому хирургу Евгению Покушалову, бывшему заместителю директора клиники Мешалкина. В пользу государства хотят забрать две квартиры в Нью-Йорке за 123 миллиона рублей. Сам хирург прокомментировал ситуацию НГС.
О том, что к Покушалову подан иск, изданию «Коммерсант-Сибирь» сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции облпрокуратуры Павел Илык. По мнению прокуратуры, Евгений Покушалов не представил доказательств законности происхождения своего имущества. Хотя он должен был это сделать по закону «О контроле за соответствием расходов госслужащих их доходам».
Когда Евгений Покушалов работал в федеральной клинике Мешалкина, он регулярно подавал декларации о доходах и имуществе, пишет издание. Однако прокуратура передаёт, что он не сообщил о том, что купил в две квартиры в Нью-Йорке в 2014 и 2017 годах. Их общая стоимость составляет 123 млн рублей.
Евгений Покушалов сказал НГС, что квартиры ему не принадлежат.
— Прокуратуре были представлены необходимые документы по объектам недвижимости, не принадлежащей на праве собственности мне. Эти обстоятельства должны были быть установлены в ходе проверки и вызывает недоумение, каким образом чужое законное владение, находящееся в иностранной юрисдикции соотносится с моей персоной. Надеюсь, суд разберется в этих нюансах, — сообщил Евгений Покушалов.
По данным сайта Советского районного суда, иск прокуратуры к Евгению Покущалову входит в категорию дел «Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества». Вторым ответчиком по иску является компания One Hanson Place 16G LLC.
Напомним, что Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в его отношении возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).
Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.
Евгений Покушалов вышел из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в середине февраля — он записал по этому поводу видеообращение.
Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.
12 мая стало известно, что Покушалов стал заместителем генерального директора по науке и развитию частной клиники ЦНМТ.