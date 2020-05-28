В Новосибирске, как и во всей стране, сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника.



Около 13:00 в сквере 40-летия Победы собралась толпа с флагами, в форме, но без масок. Также пришедшие возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам, который находится в сквере.

Праздник попал на видео и фото горожан.

— Вот так празднуют День пограничника в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, в сквере 40-летия Победы. А в городе самоизоляцию продлили до 30 июня. Вот вам и масочный режим, — прислала видео в редакцию читательница НГС.

