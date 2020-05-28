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Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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Сегодня в России отмечают День пограничника

Сегодня в России отмечают День пограничника

В Новосибирске, как и во всей стране, сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника.

Около 13:00 в сквере 40-летия Победы собралась толпа с флагами, в форме, но без масок. Также пришедшие возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам, который находится в сквере.

Праздник попал на видео и фото горожан.

— Вот так празднуют День пограничника в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, в сквере 40-летия Победы. А в городе самоизоляцию продлили до 30 июня. Вот вам и масочный режим, — прислала видео в редакцию читательница НГС.

По словам читателей, у большинства пришедших не было с собой медицинских масок, а в сквере и рядом с его территорией находилось больше 50 человек.

Многие фотографировались у памятника воинам-пограничникам

Многие фотографировались у памятника воинам-пограничникам

Толпа собралась в сквере 40-летия Победы

Толпа собралась в сквере 40-летия Победы

Люди пришли с флагами

Люди пришли с флагами

Участники праздника пришли в форме

Участники праздника пришли в форме

9 мая в Новосибирске прошло шествие «Бессмертного полка» — несмотря на режим самоизоляции, с плакатами в центр города вышло около 30 сибиряков.

23 и 24 мая новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции, устроили шумные вечеринки на площади Ленина и под Бугринским мостом. В МВД сначала сказали, что видео танцующих сибиряков в центре города — это частично фейк и монтаж, но потом все-таки нашли организаторов и придумали, как их наказать. На этой неделе в суды уже начали передавать и протоколы в отношении участников антикарантинных вечеринок.

Кроме того, сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 июня.

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коронавирус в НовосибирскеДень пограничника
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