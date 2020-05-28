В Новосибирске, как и во всей стране, сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника.
Около 13:00 в сквере 40-летия Победы собралась толпа с флагами, в форме, но без масок. Также пришедшие возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам, который находится в сквере.
Праздник попал на видео и фото горожан.
— Вот так празднуют День пограничника в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук, в сквере 40-летия Победы. А в городе самоизоляцию продлили до 30 июня. Вот вам и масочный режим, — прислала видео в редакцию читательница НГС.
По словам читателей, у большинства пришедших не было с собой медицинских масок, а в сквере и рядом с его территорией находилось больше 50 человек.
9 мая в Новосибирске прошло шествие «Бессмертного полка» — несмотря на режим самоизоляции, с плакатами в центр города вышло около 30 сибиряков.
23 и 24 мая новосибирцы, несмотря на режим самоизоляции, устроили шумные вечеринки на площади Ленина и под Бугринским мостом. В МВД сначала сказали, что видео танцующих сибиряков в центре города — это частично фейк и монтаж, но потом все-таки нашли организаторов и придумали, как их наказать. На этой неделе в суды уже начали передавать и протоколы в отношении участников антикарантинных вечеринок.
Кроме того, сегодня стало известно, что режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 июня.