В Маслянинском районе Новосибирской области на заводе по производству молочной продукции взорвался паровой котел — от взрыва обрушились части кирпичной стены и кровли здания. Сейчас 2 сотрудника предприятия находятся в больнице.
— Предварительно из-за нарушений технологического процесса произошел хлопок парового котла в отдельном помещении производственного здания компании по изготовлению молочной продукции, что привело к обрушению части кирпичной стены и кровли здания. Кроме того, пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. В настоящее время мужчины госпитализированы в центральную районную больницу Маслянинского района, где им оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибрской области.
В МЧС уточнили, что рабочие самостоятельно разгребли завалы стен, а оперативная группа МЧС выезжала на место для оценки обстановки. На месте помощь спасателей не потребовалась.
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В конце прошлого года в Новосибирске в гаражно-строительном кооперативе «Звездочка-2» взорвался один из гаражей. Там был мужчина, с тяжелыми травмами его доставили в больницу.