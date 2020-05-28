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От взрыва обрушились части стены и кровли&nbsp;

От взрыва обрушились части стены и кровли 

В Маслянинском районе Новосибирской области на заводе по производству молочной продукции взорвался паровой котел — от взрыва обрушились части кирпичной стены и кровли здания. Сейчас 2 сотрудника предприятия находятся в больнице.

— Предварительно из-за нарушений технологического процесса произошел хлопок парового котла в отдельном помещении производственного здания компании по изготовлению молочной продукции, что привело к обрушению части кирпичной стены и кровли здания. Кроме того, пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. В настоящее время мужчины госпитализированы в центральную районную больницу Маслянинского района, где им оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибрской области.

Пострадали двое мужчин, сейчас они в больнице&nbsp;— один с ожогами, второй с травмами различного характера

Пострадали двое мужчин, сейчас они в больнице — один с ожогами, второй с травмами различного характера

В МЧС уточнили, что рабочие самостоятельно разгребли завалы стен, а оперативная группа МЧС выезжала на место для оценки обстановки. На месте помощь спасателей не потребовалась.

На месте помощь спасателей не понадобилась&nbsp;

На месте помощь спасателей не понадобилась 

Если вы стали очевидцем этого инцидента или знаете важные подробности (или причину) случившегося, то сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер +7 923 157–00–00.

В конце прошлого года в Новосибирске в гаражно-строительном кооперативе «Звездочка-2» взорвался один из гаражей. Там был мужчина, с тяжелыми травмами его доставили в больницу.

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