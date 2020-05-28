В Маслянинском районе Новосибирской области на заводе по производству молочной продукции взорвался паровой котел — от взрыва обрушились части кирпичной стены и кровли здания. Сейчас 2 сотрудника предприятия находятся в больнице.



— Предварительно из-за нарушений технологического процесса произошел хлопок парового котла в отдельном помещении производственного здания компании по изготовлению молочной продукции, что привело к обрушению части кирпичной стены и кровли здания. Кроме того, пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. В настоящее время мужчины госпитализированы в центральную районную больницу Маслянинского района, где им оказывается вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибрской области.