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Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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Средняя температура следующие 3 дня будет 17–20 градусов&nbsp;

Средняя температура следующие 3 дня будет 17–20 градусов 

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на пятницу и выходные — в городе сохранится прохладная погода.

Как сообщили в Новосибирском Гидрометцентре, сегодня, 29 мая, осадков не ожидается, ветер будет северо-западным с переходом на юго-западный. Днем ожидаются порывы до 5–10 м/с. Температура ночью будет около 5–7 градусов, днем — 20–22 градуса.

В субботу, по прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится, а в воскресенье похолодает:

— Ночью 30-го кратковременные дожди, а днем без осадков. 31-го ночью осадки маловероятны, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный: 30 мая ночью 4–9 м/с, днем до 9–14 м/с. Температура ночью 30-го — 11–13 градусов, днем 20–22; 31-го ночью температура будет 10–12 градусов, 17–20 градусов — днем, — рассказали в Гидрометцентре.

Уже на следующей неделе в город придет лето, однако новосибирцы не смогут в полной мере насладиться первыми теплыми днями из-за продления режима самоизоляции. Вчера губернатор области подписал постановление, согласно которому самоизоляция в регионе продлевается до 30 июня.

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