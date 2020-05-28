Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров, которые нужно соблюдать после того, как местные власти разрешат им открыться снова. Конечно же, первым требованием стал строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников — как и в рекомендациях для других организаций. Кроме того, руководству кинотеатров придется ограничить общение между коллегами, которые не работают в одном отделе. Например, кассирам нельзя контактировать с уборщиками.
Персоналу и посетителям кинотеатров придется обрабатывать руки антисептиками — об этом должно позаботиться руководство: поставить специальные средства в доступных местах. Сотрудникам нужно будет работать в масках и перчатках, а клиентам — соблюдать социальную дистанцию, в том числе — в кинозале. Билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе.
Между сеансами должно быть не меньше получаса — это время на уборку и дезинфекцию помещения. Сеансы в разных залах должны начинаться не одновременно, а с разницей 10–15 минут. А вот зрителей в кинозал нужно будет пускать заранее — чтобы не толпились у входа.
Ранее Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации для компаний, работающих в других сферах. Так, например, фитнес-клубам придется работать по записи и расставить тренажеры на полтора метра друг от друга, а рестораны и кафе будут начинать работу в несколько этапов. Есть также общие правила для всех: ведомство выпустило документ, в котором написано, какие меры предосторожности нужно будет соблюдать до конца года.