Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров, которые нужно соблюдать после того, как местные власти разрешат им открыться снова. Конечно же, первым требованием стал строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников — как и в рекомендациях для других организаций. Кроме того, руководству кинотеатров придется ограничить общение между коллегами, которые не работают в одном отделе. Например, кассирам нельзя контактировать с уборщиками.



Персоналу и посетителям кинотеатров придется обрабатывать руки антисептиками — об этом должно позаботиться руководство: поставить специальные средства в доступных местах. Сотрудникам нужно будет работать в масках и перчатках, а клиентам — соблюдать социальную дистанцию, в том числе — в кинозале. Билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе.

