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Сидеть придется через несколько кресел друг от друга

Сидеть придется через несколько кресел друг от друга

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров, которые нужно соблюдать после того, как местные власти разрешат им открыться снова. Конечно же, первым требованием стал строгий контроль за состоянием здоровья сотрудников — как и в рекомендациях для других организаций. Кроме того, руководству кинотеатров придется ограничить общение между коллегами, которые не работают в одном отделе. Например, кассирам нельзя контактировать с уборщиками.

Персоналу и посетителям кинотеатров придется обрабатывать руки антисептиками — об этом должно позаботиться руководство: поставить специальные средства в доступных местах. Сотрудникам нужно будет работать в масках и перчатках, а клиентам — соблюдать социальную дистанцию, в том числе — в кинозале. Билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместе.

Между сеансами должно быть не меньше получаса — это время на уборку и дезинфекцию помещения. Сеансы в разных залах должны начинаться не одновременно, а с разницей 10–15 минут. А вот зрителей в кинозал нужно будет пускать заранее — чтобы не толпились у входа.

Ранее Роспотребнадзор уже выпустил рекомендации для компаний, работающих в других сферах. Так, например, фитнес-клубам придется работать по записи и расставить тренажеры на полтора метра друг от друга, а рестораны и кафе будут начинать работу в несколько этапов. Есть также общие правила для всех: ведомство выпустило документ, в котором написано, какие меры предосторожности нужно будет соблюдать до конца года.

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