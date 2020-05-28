За минувшие сутки в России зафиксировано еще
За сутки на планете зафиксировано чуть больше 100 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же, по данным университета Хопкинса, заражены
Накануне Владимир Путин провел несколько совещаний, повестка которых тесно связана с пандемией. Сначала президент обсудил обстановку по ковиду в Москве с мэром Сергеем Собяниным, а затем предложил отправить московских врачей в регионы, где ситуация с заражениями сейчас особенно тревожна. Далее на совещании по безработице с Минтруда и профильными ведомствами президент продлил коронавирусные пособия до 1 октября и увеличил втрое минимальную выплату.