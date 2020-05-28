Накануне Владимир Путин провел несколько совещаний, повестка которых тесно связана с пандемией. Сначала президент обсудил обстановку по ковиду в Москве с мэром Сергеем Собяниным, а затем предложил отправить московских врачей в регионы, где ситуация с заражениями сейчас особенно тревожна. Далее на совещании по безработице с Минтруда и профильными ведомствами президент продлил коронавирусные пособия до 1 октября и увеличил втрое минимальную выплату.

