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Треть заболевших коронавирусом в России уже выписаны из больниц, но с подозрением на вирус остаются еще 300 тысяч человек&nbsp;

Треть заболевших коронавирусом в России уже выписаны из больниц, но с подозрением на вирус остаются еще 300 тысяч человек 

За минувшие сутки в России зафиксировано еще 8371 случай коронавируса, 8785 человек выписаны из больниц, 174 — скончались, — такую статистику публикует федеральный оперативный штаб. С начала пандемии в стране зафиксировано 379 051 случай COVID-19, больше трети — 150 993 человек — выздоровели, 4142 человек спасти не удалось. С подозрением на инфекцию остаются еще 300 тысяч человек.

Данные на 28 мая — в одной картинке

Данные на 28 мая — в одной картинке

За сутки на планете зафиксировано чуть больше 100 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же, по данным университета Хопкинса, заражены 5 695 290 человек. В лидерах США (1,7 миллионов случаев), на втором месте Бразилия — число заражений здесь превысило отметку в 400 тысяч (официально: 411 821 случай). На третьем месте остается Россия.

Накануне Владимир Путин провел несколько совещаний, повестка которых тесно связана с пандемией. Сначала президент обсудил обстановку по ковиду в Москве с мэром Сергеем Собяниным, а затем предложил отправить московских врачей в регионы, где ситуация с заражениями сейчас особенно тревожна. Далее на совещании по безработице с Минтруда и профильными ведомствами президент продлил коронавирусные пособия до 1 октября и увеличил втрое минимальную выплату.

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