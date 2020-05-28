«Плевать на рынки и ТРЦ». Реакция сибиряков на продление самоизоляции до июля — 17 горячих мнений

Первый и очень важный вопрос задал читатель под ником Mаксимc:



«А как же парад 24 июня?».



Пользователь под странным символьным ником «===» продолжает дискуссию:



«Кто? Кто те люди, которые сидят дома? Не видел ни одного «самоизолянта»... Ну 3–5 дней, ну неделю... Но 3 месяца — это предел. При этом работодателю где-то надо найти и на зарплаты, и на налоги.... Ну что за бред-то? Будьте реалистами уже».



Читатель под ником АнтонПавловичЧехов задается риторическим вопросом:



«Захожу в «Магнит» в маске, перчатках. На входе в магазин висит штук 5–7 разных объявлений, что обслуживать посетителей без масок не будут. Не обслуживаем и всё. На кассах также висят эти объявления. Но для вида. Полно людей без масок, кассиры обслуживают всех как миленькие. К чему тогда это всё?».



Читатель под ником Matrix_Agent коротко подводит итог:



«Всем пофиг, кроме работников и владельцев этих организаций».