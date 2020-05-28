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Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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«Плевать на рынки и ТРЦ». Реакция сибиряков на продление самоизоляции до июля — 17 горячих мнений

А вы как относитесь к тому, что соблюдать самоизоляцию придется минимум до 30 июня? Пройдите наш опрос

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Готовы ли вы сидеть дома еще четыре недели, чтобы заболеваемость коронавирусом пошла на спад?

Готовы ли вы сидеть дома еще четыре недели, чтобы заболеваемость коронавирусом пошла на спад?

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 июня. Без ужесточений и послаблений. Это значит, что бары, кафе, рестораны и торговые центры откроются ещё нескоро. Решение правительства взбудоражило регион: за несколько часов новость прочитали больше 90 тысяч человек. Мы изучили реакцию читателей НГС и прочитали все комментарии — кто-то потерял работу за месяцы самоизоляции, кто-то живет на МРОТ, кто-то с радостью готов сидеть дома, а кто-то винит тусовщиков, полагая, что скандальная вечеринка повлияла на решение властей. Мы собрали всю боль горожан в 17 мнениях, а в конце материала вас ждет опрос. Расскажите нам, как вы относитесь к продлению режима самоизоляции — одобряете, категорически против или вам все равно.

Первый и очень важный вопрос задал читатель под ником Mаксимc:

«А как же парад 24 июня?».

Пользователь под странным символьным ником «===» продолжает дискуссию:

«Кто? Кто те люди, которые сидят дома? Не видел ни одного «самоизолянта»... Ну 3–5 дней, ну неделю... Но 3 месяца — это предел. При этом работодателю где-то надо найти и на зарплаты, и на налоги.... Ну что за бред-то? Будьте реалистами уже».

Читатель под ником АнтонПавловичЧехов задается риторическим вопросом:

«Захожу в «Магнит» в маске, перчатках. На входе в магазин висит штук 5–7 разных объявлений, что обслуживать посетителей без масок не будут. Не обслуживаем и всё. На кассах также висят эти объявления. Но для вида. Полно людей без масок, кассиры обслуживают всех как миленькие. К чему тогда это всё?».

Читатель под ником Matrix_Agent коротко подводит итог:

«Всем пофиг, кроме работников и владельцев этих организаций».

Кажется, что город давно живет своей жизнью

Кажется, что город давно живет своей жизнью

Пользователь под ником БигАлекс думает об эффективности мер:

«Жесткие меры надо было вводить в самом начале: март, начало апреля, но там страшно было жестко вводить... А сейчас уже поздно, люди устали и озлоблены».

Читатель под гостевым ником не может сдержать возмущения:

«Может, уважаемая власть на время карантина отменит кредиты, аренду квартир, помещений с приостановленной деятельностью. Сбережения тоже заканчиваются!».

Пользователя под ником Exalted потянуло на поэзию:

«Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой — он трудный самый».

Комментатор Dio RJ уже ничему не удивляется:

«А что мелочиться — до 2036 года надо!».

Пользователь под ником Акация находит плюсы в продлении режима:

«Я уже привыкла дома работать. Переехала на дачу, тут это делать еще приятнее».

Её поддерживает и читатель под ником Пуфик:

«Гулять будем на даче, попой вверх над грядками. Зато вспомним, как овощи растить, может, что-то построим».

У пользователя под ником мама уже, похоже, близится нервный срыв (у других родителей, скорее всего, тоже):

«Мы привыкли подстраиваться и перестаиваться согласно условиям. И в данном случае всё возможно даже с соблюдением мер. Но для меня самый волнующий вопрос, чтобы 1 сентября мой сын пошел учиться в школу, а не на удаленку. Это невозможно выдержать, и я уже рассматриваю возможность уходить в частную школу или увольняться и сидеть с детьми».

Даже дети уже привыкли ходить в масках

Даже дети уже привыкли ходить в масках

Еще один пользователь под гостевым ником пытается разобраться в ситуации:

«Какая-то показуха... В поликлиниках всех под одну гребенку: и со сломанной ногой, и с температурой. Ладно общепит, а с одеждой что делать? Ребёнок-подросток вырос из всего, и в интернет-магазинах не купишь, примерка нужна... Людей посокращали, или те без зарплаты сидят: кушать и коммуналку платить чем?! По телевизору красиво говорить можно, а на самом деле всё далеко не так...».

Пользователь под ником 32128 комментирует по-исторически:

«Вот тебе бабушка и Юрьев день. Такое чувство, что эта самоизоляция, как крепостное право — навечно».

Комментатор под ником Печальная пытается найти логику в происходящем:

«Мне плевать на рынки, ТЦ и общепит. Но почему ЗАГС не работает в нормальном режиме? Я не могу поменять ребёнку свидетельство о рождении и получить паспорт. Самое смешное: МФЦ и ЗАГС в Дзержинском районе сидят в одном здании на одном этаже дверь в дверь. МФЦ работает, а ЗАГС нет. Только рождение, смерть и установление отцовства. Логика где?».

Пользователь под ником ПауТинка не удивлен:

«Ну как-то и не удивили, всё вполне ожидаемо. Не нужно нам еще заканчивать самоизоляцию, а скорее усилить нужно».

А читатель под ником Нега подводит итог:

«Скажите спасибо тусовщикам. Хотели отдохнуть, а теперь посидят еще месяц».

Его поддерживает Сергей:

«Почему я должен из-за моральных уродов, наплевавших на всех, ещё месяц сидеть без работы? Штрафуйте нещадно всех, кто не носит маски в общественных местах, сажайте в тюрьму устраивающих гулянки, чтобы другим было неповадно!».

Поддерживаете ли вы продление режима самоизоляции?

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    коронавирус в Новосибирскесамоизоляцияпостановление губернатораАндрей Травников
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