«Плевать на рынки и ТРЦ». Реакция сибиряков на продление самоизоляции до июля — 17 горячих мнений

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 июня. Без ужесточений и послаблений. Это значит, что бары, кафе, рестораны и торговые центры откроются ещё нескоро. Решение правительства взбудоражило регион: за несколько часов новость прочитали больше 90 тысяч человек. Мы изучили реакцию читателей НГС и прочитали все комментарии — кто-то потерял работу за месяцы самоизоляции, кто-то живет на МРОТ, кто-то с радостью готов сидеть дома, а кто-то винит тусовщиков, полагая, что скандальная вечеринка повлияла на решение властей. Мы собрали всю боль горожан в 17 мнениях, а в конце материала вас ждет опрос. Расскажите нам, как вы относитесь к продлению режима самоизоляции — одобряете, категорически против или вам все равно.
Первый и очень важный вопрос задал читатель под ником Mаксимc:
«А как же парад 24 июня?».
Пользователь под странным символьным ником «===» продолжает дискуссию:
«Кто? Кто те люди, которые сидят дома? Не видел ни одного «самоизолянта»... Ну 3–5 дней, ну неделю... Но 3 месяца — это предел. При этом работодателю где-то надо найти и на зарплаты, и на налоги.... Ну что за бред-то? Будьте реалистами уже».
Читатель под ником АнтонПавловичЧехов задается риторическим вопросом:
«Захожу в «Магнит» в маске, перчатках. На входе в магазин висит штук 5–7 разных объявлений, что обслуживать посетителей без масок не будут. Не обслуживаем и всё. На кассах также висят эти объявления. Но для вида. Полно людей без масок, кассиры обслуживают всех как миленькие. К чему тогда это всё?».
Читатель под ником Matrix_Agent коротко подводит итог:
«Всем пофиг, кроме работников и владельцев этих организаций».
Пользователь под ником БигАлекс думает об эффективности мер:
«Жесткие меры надо было вводить в самом начале: март, начало апреля, но там страшно было жестко вводить... А сейчас уже поздно, люди устали и озлоблены».
Читатель под гостевым ником не может сдержать возмущения:
«Может, уважаемая власть на время карантина отменит кредиты, аренду квартир, помещений с приостановленной деятельностью. Сбережения тоже заканчиваются!».
Пользователя под ником Exalted потянуло на поэзию:
«Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой — он трудный самый».
Комментатор Dio RJ уже ничему не удивляется:
«А что мелочиться — до 2036 года надо!».
Пользователь под ником Акация находит плюсы в продлении режима:
«Я уже привыкла дома работать. Переехала на дачу, тут это делать еще приятнее».
Её поддерживает и читатель под ником Пуфик:
«Гулять будем на даче, попой вверх над грядками. Зато вспомним, как овощи растить, может, что-то построим».
У пользователя под ником мама уже, похоже, близится нервный срыв (у других родителей, скорее всего, тоже):
«Мы привыкли подстраиваться и перестаиваться согласно условиям. И в данном случае всё возможно даже с соблюдением мер. Но для меня самый волнующий вопрос, чтобы 1 сентября мой сын пошел учиться в школу, а не на удаленку. Это невозможно выдержать, и я уже рассматриваю возможность уходить в частную школу или увольняться и сидеть с детьми».
Еще один пользователь под гостевым ником пытается разобраться в ситуации:
«Какая-то показуха... В поликлиниках всех под одну гребенку: и со сломанной ногой, и с температурой. Ладно общепит, а с одеждой что делать? Ребёнок-подросток вырос из всего, и в интернет-магазинах не купишь, примерка нужна... Людей посокращали, или те без зарплаты сидят: кушать и коммуналку платить чем?! По телевизору красиво говорить можно, а на самом деле всё далеко не так...».
Пользователь под ником 32128 комментирует по-исторически:
«Вот тебе бабушка и Юрьев день. Такое чувство, что эта самоизоляция, как крепостное право — навечно».
Комментатор под ником Печальная пытается найти логику в происходящем:
«Мне плевать на рынки, ТЦ и общепит. Но почему ЗАГС не работает в нормальном режиме? Я не могу поменять ребёнку свидетельство о рождении и получить паспорт. Самое смешное: МФЦ и ЗАГС в Дзержинском районе сидят в одном здании на одном этаже дверь в дверь. МФЦ работает, а ЗАГС нет. Только рождение, смерть и установление отцовства. Логика где?».
Пользователь под ником ПауТинка не удивлен:
«Ну как-то и не удивили, всё вполне ожидаемо. Не нужно нам еще заканчивать самоизоляцию, а скорее усилить нужно».
А читатель под ником Нега подводит итог:
«Скажите спасибо тусовщикам. Хотели отдохнуть, а теперь посидят еще месяц».
Его поддерживает Сергей:
«Почему я должен из-за моральных уродов, наплевавших на всех, ещё месяц сидеть без работы? Штрафуйте нещадно всех, кто не носит маски в общественных местах, сажайте в тюрьму устраивающих гулянки, чтобы другим было неповадно!».