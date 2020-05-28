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Строители уже на третьем этапе: публикуем 10 кадров из «Толмачёво», где идёт реконструкция

Стройку хотят завершить к 2023 году, сейчас там прокладывают гидроизоляцию

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Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

Реконструкцию планируют закончить к 2023 году

В Новосибирске продолжается реконструкция второй взлетно-посадочной полосы «Толмачево» — сейчас работы уже на третьем этапе.

Сегодня, 28 мая, ход работ проверил губернатор области Андрей Травников. Фотограф НГС побывал на стройплощадке — публикуем 10 кадров оттуда.

Сейчас проходит третий этап реконструкции: рабочие делают дополнительный перрон на 20 стоянок <br><br>

Сейчас проходит третий этап реконструкции: рабочие делают дополнительный перрон на 20 стоянок

По словам Травникова, такое расширение позволит увеличить&nbsp;пропускную способность хаба к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году&nbsp;

По словам Травникова, такое расширение позволит увеличить пропускную способность хаба к Чемпионату мира по хоккею в 2023 году 

План реконструкции аэропорта. Сейчас строители на 3 этапе&nbsp;

План реконструкции аэропорта. Сейчас строители на 3 этапе 

Губернатор осмотрел взлетную полосу с высоты, на вертолете. Он летал над аэропортом около двух часов&nbsp;

Губернатор осмотрел взлетную полосу с высоты, на вертолете. Он летал над аэропортом около двух часов 

Сейчас на месте будущего перрона прокладывают гидроизоляцию. По словам генерального директора «Толмачёво» Евгения Янкилевича, полоса сможет принимать любые суда без ограничения по массе

Сейчас на месте будущего перрона прокладывают гидроизоляцию. По словам генерального директора «Толмачёво» Евгения Янкилевича, полоса сможет принимать любые суда без ограничения по массе

Работы выполняет новосибирская компания&nbsp;«Новосибирскавтодор»&nbsp;

Работы выполняет новосибирская компания «Новосибирскавтодор» 

На реконструкцию полосы выделяли 9 млрд из федерального бюджета

На реконструкцию полосы выделяли 9 млрд из федерального бюджета

Вторую взлётно-посадочную полосу в Толмачево&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/73141/" target="_blank" class="_">открыли в 2010 году</a>.&nbsp;ВПП была заложена ещё в советские годы и долгое время оставалась долгостроем. В отличие от первой полосы, принимающей как военные, так и гражданские самолёты, вторая обслуживает только пассажирские рейсы

Вторую взлётно-посадочную полосу в Толмачево открыли в 2010 году. ВПП была заложена ещё в советские годы и долгое время оставалась долгостроем. В отличие от первой полосы, принимающей как военные, так и гражданские самолёты, вторая обслуживает только пассажирские рейсы

Планы на реконструкцию ВПП-2 появились ещё в 2010 году, а проект разработан в 2015 году&nbsp;

Планы на реконструкцию ВПП-2 появились ещё в 2010 году, а проект разработан в 2015 году 

В конце прошлого года Травников назвал развитие Толмачево своим главным достижением в работе за год. В частности он назвал строительно-монтажные работы по реконструкции взлётно-посадочных полос, которых добивались почти 10 лет, работы на привокзальной площади и перспективу строительства нового терминала.

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ТолмачевореконструкцияАндрей Травников
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