Строители уже на третьем этапе: публикуем 10 кадров из «Толмачёво», где идёт реконструкция

В Новосибирске продолжается реконструкция второй взлетно-посадочной полосы «Толмачево» — сейчас работы уже на третьем этапе.
Сегодня, 28 мая, ход работ проверил губернатор области Андрей Травников. Фотограф НГС побывал на стройплощадке — публикуем 10 кадров оттуда.
В конце прошлого года Травников назвал развитие Толмачево своим главным достижением в работе за год. В частности он назвал строительно-монтажные работы по реконструкции взлётно-посадочных полос, которых добивались почти 10 лет, работы на привокзальной площади и перспективу строительства нового терминала.