Помимо этого, правительство рекомендовало сидеть дома людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (список диагнозов публикуем тут).



Накануне в Новосибирской области выявили 97 новых заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил прирост тем, что в НСО проводится работа по выявлению и отработке всех очагов и контактных лиц при эпидрасследовании. А вот вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что основная причина роста случаев COVID-19 — несоблюдение новосибирцами рекомендаций.

