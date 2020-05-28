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Тема дня Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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Пока в регионе продолжают действовать те же ограничения, что и в апреле — мае

Пока в регионе продолжают действовать те же ограничения, что и в апреле — мае

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлён до 30 июня. Документ разместили на сайте правительства НСО. Мы публикуем полный текст этого постановления и приложение к нему. Основные моменты мы выделили синим цветом:

Помимо этого, правительство рекомендовало сидеть дома людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (список диагнозов публикуем тут).

Накануне в Новосибирской области выявили 97 новых заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил прирост тем, что в НСО проводится работа по выявлению и отработке всех очагов и контактных лиц при эпидрасследовании. А вот вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что основная причина роста случаев COVID-19 — несоблюдение новосибирцами рекомендаций.

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режим самоизоляцииКоронавирус в Новосибирске
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