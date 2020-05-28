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Срочно Режим самоизоляции продлили до 30 июня

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Новосибирцев с хроническими болезнями просят сидеть дома до 30 июня. Список диагнозов

Помимо горожан старше 65 лет, в перечне есть люди с хроническими заболеваниями

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Люди с хроническими заболеваниями на ходятся в группе риска покоронавирусу

Люди с хроническими заболеваниями на ходятся в группе риска покоронавирусу

Губернатор Новосибирской области издал постановление о продлении до 30 июня режима самоизоляции. Некоторым новосибирцам рекомендуется особо внимательно соблюдать ограничения.

Помимо горожан старше 65 лет, соблюдать режим самоизоляции нужно тем, кто имеет хронические заболевания. Все они перечислены в приложении к постановлению.

— Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, — говорится в постановлении.

Публикуем текст приложения к постановлению с перечнем.

На сегодняшний день в Новосибирской области скончался 31 человек с коронавирусом. У многих из них были хронические заболевания. Подробнее об их диагнозах читайте тут.

Всё, что происходит в Новосибирске во время пандемии коронавируса вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирскесамоизоляция
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