«Это заставляет меня плакать». 8 выпускников — о несбывшемся, карантине и будущем (такое вряд ли повторится)

Евгения Крутикова, 11 класс

К ЕГЭ я начала готовиться ещё в 10-м классе. Всё было легко и удобно. Когда произошла история с дистанционным обучением, то стало тяжело совмещать обучение и подготовку, так как задают достаточно много, и на это уходит много времени. Хотя проблема заключается даже не во времени, а в силах. Ты эмоционально перегораешь, не хватает сил на подготовку — и от этого приходишь в ужас.

Самой неприятной для меня стала новость о переносе экзамена. Неизвестность выматывает. К счастью, сейчас уже известны даты, но это мало что меняет. С каждым днем становится страшнее: что будет дальше, как будут проходить экзамены? Вдруг, снова что-то сдвинется и изменится? Волнение нарастает. Для экзаменов я выбрала русский язык, обществознание и историю.

Что касается «Последнего звонка», то его у нас не было. Учителя поздравили нас в WhatsApp, а мы их — записали видеоролик-поздравление. На этом всё. Конечно, обидно, что так вышло, но увы.

О выпускном ничего неизвестно. Мы хотим с классом собраться, устроить фотосъёмку, пообщаться, но не исключается, что даже этого не будет. Да, праздника лишили, но это же для нашей безопасности.