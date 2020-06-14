«Это заставляет меня плакать». 8 выпускников — о несбывшемся, карантине и будущем (такое вряд ли повторится)

2020 год стал переломным для всех — нет ни одной сферы, которую бы не затронул коронавирус. Среди пострадавших и школьники. Несколько месяцев они просидели дома, занимаясь по дистанционке, а выпускники вдобавок к этому лишились выпускных и последних звонков (хотя некоторые всё-таки выбрались 25 мая на набережную). ЕГЭ проведут с опозданием, а ОГЭ в 9 классе и вовсе отменили. Мы поговорили с выпускниками этого года и узнали, что они думают о происходящем. Некоторые рады отмене экзаменов, другие — негодуют, ведь на подготовку ушло много времени, третьи расстроены отменой выпускных.
Евгения Крутикова, 11 класс
К ЕГЭ я начала готовиться ещё в 10-м классе. Всё было легко и удобно. Когда произошла история с дистанционным обучением, то стало тяжело совмещать обучение и подготовку, так как задают достаточно много, и на это уходит много времени. Хотя проблема заключается даже не во времени, а в силах. Ты эмоционально перегораешь, не хватает сил на подготовку — и от этого приходишь в ужас.
Самой неприятной для меня стала новость о переносе экзамена. Неизвестность выматывает. К счастью, сейчас уже известны даты, но это мало что меняет. С каждым днем становится страшнее: что будет дальше, как будут проходить экзамены? Вдруг, снова что-то сдвинется и изменится? Волнение нарастает. Для экзаменов я выбрала русский язык, обществознание и историю.
Что касается «Последнего звонка», то его у нас не было. Учителя поздравили нас в WhatsApp, а мы их — записали видеоролик-поздравление. На этом всё. Конечно, обидно, что так вышло, но увы.
О выпускном ничего неизвестно. Мы хотим с классом собраться, устроить фотосъёмку, пообщаться, но не исключается, что даже этого не будет. Да, праздника лишили, но это же для нашей безопасности.
Александра Томилова, 11 класс
Я буду сдавать литературу и русский язык. До самоизоляции у меня не хватало времени, а сейчас с этим всё в порядке: есть время и на отдых, и на интенсивную подготовку. Волнения точно нет, потому что я достаточно уверена в себе.
«Последний звонок» у нас, как и у многих, отменили — даже дистанционно проводить не стали. По поводу выпускного ещё неизвестно; если рестораны откроют, то всё будет. Ощущение праздника отсутствует, потому что всё не по стандарту. Некоторым уже не хочется покупать красивые платья, делать макияж и прическу. Но я не считаю, что это плохо — то, что мы попали в такое положение. Если есть желание, то после самоизоляции можно будет отпраздновать. Я сначала сильно расстроилась, а сейчас уже смирилась и осознала всю серьезность ситуации.
Анастасия Федотова, 9 класс
Когда узнала об отмене ОГЭ, то очень расстроилась, так как зря потратила нервы и время. Ужасно отношусь к этой ситуации, девятиклассников просто лишили возможностей. ОГЭ — подготовка к ЕГЭ? Не совсем так, но в большей степени это правда, ОГЭ — это только первая ступень, потому что дальше будет сложней.
Я очень жалею, что у меня не будет выпускного или какого-то выступления, потому что эти вещи дают положительные эмоции. А теперь всего этого не будет, и это заставляет меня плакать. Я не пойду в 10-й класс, уйду после девятого в свободное плавание, поступлю в медицинский колледж, а дальше — уже по своей профессии.
Анастасия Ковалева, 9 класс
После новости об отмене ОГЭ стало грустно, потому что на подготовку действительно было потрачено много времени и нервов. К происходящему в мире, стране и городе отношусь нормально, хотя осадок грусти всё же есть. Я думаю, что ОГЭ — это небольшая, но хоть какая-то подготовка к ЕГЭ. Экзамен в 9-м классе нужен, чтобы в будущем было легче справляться с более серьёзными экзаменами. Страх есть, но я всё же надеюсь, что на ЕГЭ всё пройдет хорошо. Мне обидно, что из-за нынешней ситуации нас лишают возможности отметить выпускной. Остаётся надеяться, что его всё-таки хоть как-то разрешат отпраздновать. В 10-й класс иду, потому что собираюсь получать высшее образование.
Елена Соколова, 9 класс
Я была рада, что ОГЭ отменили, но в то же время мне грустно, так как ситуация с коронавирусом осложнилась — многие люди сидят по домам. Мы готовились к экзаменам очень усердно, и было жаль, что всё отменили, ведь так мы не узнаем, насколько хорошо мы прошли курс девяти классов. Как и другим ребятам, нам бы хотелось провести выпускной с одноклассниками, потому что больше не сможем собраться в таком составе. Грустно, что не сможем вместе попрощаться с этим этапом жизни.
Егор, 9 класс
Я вообще не готовился к экзаменам и даже не представляю, как бы я их сдавал. Но при этом мне «ни тепло, ни холодно» от отмены экзаменов. И от этого немного не по себе... Сдавать экзамены страшно и волнующе. Да и, честно говоря, я не сильно расстроен отменой выпускного, так как он у меня будет в 11-м классе.
Владислав Сычев, 9 класс
Эмоции как у всех: рад конечно, что ОГЭ отменили. Хоть и немного расстроен, потому что не смогу оценить свои знания. Мне не страшно, что так получилось, скорее, чувствую себя уверенней. Сожаления всё же имеются, так как проститься со всеми, кто уходит, не удастся. А сам я иду в 10-й класс, так что с большей частью одноклассников я буду видеться ещё два года.
Анастасия Артёмова, 9 класс
Мне обидно, что экзамены отменили, потому что я готовилась. Но отношусь к ситуации нейтрально, так как знания всё равно остались. ОГЭ является подготовкой к ЕГЭ, ведь, например, базовая математика включает в себя задания из экзамена 9 класса. Мне хотелось бы попробовать свои силы на ОГЭ. Есть сожаления из-за отмены выпускного, но сильно не переживаю, потому что иду в 10-й класс. В 11 будет все равно выпускной.
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