Оставили только урны: показываем, в каком виде работает «ресторанный дворик» на Ленина после проверок

В Новосибирске в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» убрали все посадочные места и зонты. А работающие здесь заведения получили длинный список замечаний после проверок.



Проверки нагрянули в заведения общепита, расположенные на улице Ленина, после того, как видео и фото царившего здесь в выходные веселья попало сначала в социальные сети, а затем и в прессу.



Проверки длятся с понедельника — сегодня, по словам работников заведений, проверяющие обещали вернуться опять.

