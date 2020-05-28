Оставили только урны: показываем, в каком виде работает «ресторанный дворик» на Ленина после проверок

В Новосибирске в «ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» убрали все посадочные места и зонты. А работающие здесь заведения получили длинный список замечаний после проверок.
Проверки нагрянули в заведения общепита, расположенные на улице Ленина, после того, как видео и фото царившего здесь в выходные веселья попало сначала в социальные сети, а затем и в прессу.
Проверки длятся с понедельника — сегодня, по словам работников заведений, проверяющие обещали вернуться опять.
Вчера во второй половине дня в «ресторанном дворике» начали демонтаж оставшихся посадочных мест. Уже в понедельник во дворике убрали лавочки, бочки и другие предметы, которые использовались как мебель.
АСегодня, как убедился корреспондент НГС, здесь полностью исчезли не только переносные скамейки, но даже деревянный настил с высокого бетонного бордюра, на котором сидели люди. Демонтированы так же зонтики, которые здесь появились еще на прошлой неделе — их использовали для защиты от солнца или дождя. Сейчас во дворике оставили только те бочки, которые используются, как урны.
Практически во всех заведениях, которые работают в здании «Центральной» говорят, что проверяющие везде нашли какие-то нарушения.
В разных заведениях корреспонденту НГС рассказали, что привлекло внимание проверяющих. Среди прочего оказались следующие нарушения: отсутствие инструкции по пользованию санитайзером, отсутствие объявления о масочном режиме и обслуживание покупателей без масок, отсутствие третьей раковины, отсутствие отдельной швабры для зала, отсутствие отметок на ножах для разного типа продуктов.
Ещё вчера вечером перестала работать точка Wok in Wall (на опущенном экране висит объявление «Закрыто на санобработку»). Сегодня с утра покупки можно было сделать в «Хот-дог Мастере», «Чебурек.Ми», Picccolo, остальные заведения открываются позже.
В городской администрации уже призвали горожан информировать власти о многолюдных мероприятиях, которые станут им известны. Полиция же уже начала передавать в суд дела заведенные на новосибирцев, обвиняющихся в нарушении общественного порядка в минувшие выходные.