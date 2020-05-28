Догулялись: режим самоизоляции в Новосибирске продлили до 30 июня

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в Новосибирской области, до 30 июня должны не допускать на свою территорию, а также в транспорт людей без масок. В случае, если человек отказывается их надевать, ему могут отказать в обслуживании.



Также сохраняются ограничения в работе досуговых заведений, торговых центров, фитнес-центров и прочих заведений. Кафе, бары и рестораны продолжат работать только навынос и доставку. Речи о работе летников пока не идет.

Помимо этого правительство рекомендовало сидеть дома людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (список диагнозов публикуем тут).

Накануне в Новосибирской области выявили 97 новых заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил прирост тем, что в НСО проводится работа по выявлению и отработке всех очагов и контактных лиц при эпидрасследовании. А вот вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что основная причина роста случаев COVID-19 — несоблюдение новосибирцами рекомендаций.