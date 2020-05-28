Догулялись: режим самоизоляции в Новосибирске продлили до 30 июня

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 июня. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников. Документ опубликован на сайте правительства Новосибирской области.
— Те ограничения, которые есть, продлеваются до 30 июня, — прокомментировал Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области. — Пока всё остается по-прежнему, но в июне может что-то поменяться. Когда будут созданы условия для послаблений — мы их сразу примем. Из нового — только то, что юридическим лицам надо контролировать соблюдение масочного режима.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в Новосибирской области, до 30 июня должны не допускать на свою территорию, а также в транспорт людей без масок. В случае, если человек отказывается их надевать, ему могут отказать в обслуживании.
Также сохраняются ограничения в работе досуговых заведений, торговых центров, фитнес-центров и прочих заведений. Кафе, бары и рестораны продолжат работать только навынос и доставку. Речи о работе летников пока не идет.
Помимо этого правительство рекомендовало сидеть дома людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (список диагнозов публикуем тут).
Накануне в Новосибирской области выявили 97 новых заболевших коронавирусом. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов объяснил прирост тем, что в НСО проводится работа по выявлению и отработке всех очагов и контактных лиц при эпидрасследовании. А вот вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетёсов заявил, что основная причина роста случаев COVID-19 — несоблюдение новосибирцами рекомендаций.
На этой неделе сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Они написали, что обеспокоены бездействием властей. Шеф-повара считают, что «вечерние и ночные мероприятия 22–23 мая 2020 в Новосибирске — это последствие того, что у населения отсутствует возможность цивилизованно посещать предприятия питания».