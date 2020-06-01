Вдали мы услышали перестрелку. Это к лучшему, отвлекли фашистов от снайперов. Видно было, как в траншее противника снова, как после выстрела Кошевой, засуетились, но вскоре всё затихло. Перестрелка так и не вылилась в бой. Не иначе, как наши разведчики вылазку совершили. Чем только кончилось? Однако холодно. Ноги закоченели уже до колен. Чтобы как-то отвлечься, я стала мысленно писать письмо домой, маме. Как ей там? После гибели брата она как-то вдруг в одну ночь состарилась.



А сейчас трое на фронте: Я, Иван и Максим. Ивану после похоронки на брата я успела написать, чтобы чаще о себе весточку матери подавал, а Максиму не успела, у него номер полевой почты сменился. И теперь у мамы надо обязательно спросить, как писать Максиму, хоть что-то от него за это время должно прийти. Только в этот момент до меня дошло, что самое глупое — это просить братьев беречь себя и не лезть на рожон почём зря. Разве я сама, не на этом самом рожне? Но маме-то я, конечно, напишу, что ничего опасного в снайперском деле нет, стреляю всего один раз, и из такого укрытия — никакая пуля недостанет.

Стало смеркаться. И мы с осторожностью, как и лежали, поползли по-пластунски, но быстрее, чем ночью, когда шли сюда. На КП комбат допрашивал пленного немецкого унтер-офицера.

— Очень кстати, девушки, садитесь, — как-то неофициально ответил Капитан на рапорт Комяковой, а сам обратился к переводчику: — Переведите вопрос. Сегодня, по нашим сведениям, был уничтожен ваш снайпер. Кто он?

Немец что-то торопливо залопотал, в его речи ясно разлучилось слово «Берлин». Капитан весь напрягся во внимании, хотя немецкого не знал, и понять, конечно, ничего не мог. У переводчика же брови поехали вверх в удивлении, он едва дождался, когда пленный закончит показания.

— Товарищ капитан! Девчата-то, девчата! Молодцы какие! Инструктора из Берлина одним выстрелом ухлопали.

— Какого инструктора?

— Да снайпера же! Его сюда из Берлина выписали, чтобы нас в страхе держал. А заодно и этих обормотов, — командир разведчиков указал на немца, — обучал прицельный огонь вести, маскировке, ну, в общем — всему, чему снайперов учат. Это он, гад, Андрюшу нашего Оболенского убил. И комсорга тоже. А девчонки — 3-й день всего на фронте — на тот свет его отправили!

Суровый комбат гордым взглядом окинул нас, чуть улыбнулся.

— Вот теперь да! Теперь поздравляю!