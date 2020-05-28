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В Новосибирской области выявили ещё 96 заболевших коронавирусом

Это всего на одного человека меньше, чем было вчера, когда был поставлен очередной рекорд по выявляемости

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В Новосибирской области выздоровели 53 человека за сутки

В Новосибирской области выздоровели 53 человека за сутки

В Новосибирской области выявили 96 новых заболевших COVID-19. Такие данные сообщил оперативный штаб по коронавирусу региона сегодня, 28 мая.

«По данным оперативного штаба на утро 28 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 пациента выписали с выздоровлением», — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.

В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1560.

Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2613 жителей региона, 16 429 человек сняты с наблюдения.

Напомним, что вчера, 27 мая, в регионе был рекорд по выявленным заболевшим — 97 человек. Одна пациентка умерла, и число погибших от вируса достигло 31 человека.

Мы рассказываем обо всём, что происходит в Новосибирске из-за коронавируса, в нашей онлайн-хронике.

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Коронавирус в Новосибирскеоперативный штаб по борьбе с COVID-19
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