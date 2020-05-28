В Новосибирской области выявили ещё 96 заболевших коронавирусом

В детскую больницу № 3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1560.

Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.

Всего в Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2613 жителей региона, 16 429 человек сняты с наблюдения.

Напомним, что вчера, 27 мая, в регионе был рекорд по выявленным заболевшим — 97 человек. Одна пациентка умерла, и число погибших от вируса достигло 31 человека.

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