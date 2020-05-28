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Криминал

Полицейский сбил пешехода во время ливня: суд вынес приговор за аварию двухлетней давности

У 22-летнего пострадавшего был открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги

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В день ДТП в Первомайском районе лил очень сильный дождь

В день ДТП в Первомайском районе лил очень сильный дождь

Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу о полицейском, который нарушил ПДД и сбил пешехода — пострадавший с переломами оказался в больнице с травмами головы и ноги.

ДТП произошло почти два года назад — 21 октября 2018 года, в промежуток между 21:00 и 22:00. Старший сержант полиции ехал по улице Первомайской со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Героев Революции.

На сайте суда говорится, что полицейский действовал «с преступной небрежностью» и нарушил целый ряд ПДД. Он не учел, что идет дождь, а дорогу плохо видно, не снизил скорость и стал поворачивать с одной дороги на другую, при этом на запрещающий сигнал светофора. В итоге он сбил пешехода.

— При необходимой внимательности и предусмотрительности водитель должен был и мог предвидеть последствия, — отмечается на сайте суда.

По данным ГИБДД по Новосибирской области, у 22-летнего сбитого пешехода врачи диагностировали открытый перелом черепа, тяжёлый ушиб головного мозга и закрытый перелом ноги. Суд признал это тяжким вредом здоровью.


Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Его осудили на полтора года ограничения свободы.

Теперь он не сможет менять место жительства и выезжать за пределы Новосибирска. Кроме того, два года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта.

Сам виновник аварии в день происшествия объяснял автоинспекторам, что во время происшествия шёл сильный дождь. Когда он увидел пешехода, то начал уходить влево — на встречную полосу, но пешеход не останавливался, в итоге он его сбил.

Приговор был вынесен 25 мая, и в законную силу на момент публикации не вступил.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали позже уточнить продолжает ли службу в полиции осужденный.

В Новосибирске 26 мая из госпиталя скорой помощи сбежал 17-летний подросток Максим Танков, которого сейчас активно ищут. Накануне его доставили в больницу после ДТП на улице Березовой. Он был пассажиром в «Тойоте Карина», которая врезалась в «Хонду». Водитель седана сбежал с места аварии, бросив в салоне подростка. В итоге сам Максим исчез из больницы в тот же день около девяти утра.

В середине февраля Новосибирский Центральный районный суд приговорил бывшего полицейского Михаила Латыша к 8 годам в колонии строгого режима за получении взяток и оштрафовал на 3 миллиона рублей.

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