Полицейский сбил пешехода во время ливня: суд вынес приговор за аварию двухлетней давности

Первомайский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по делу о полицейском, который нарушил ПДД и сбил пешехода — пострадавший с переломами оказался в больнице с травмами головы и ноги.



ДТП произошло почти два года назад — 21 октября 2018 года, в промежуток между 21:00 и 22:00. Старший сержант полиции ехал по улице Первомайской со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Героев Революции.

На сайте суда говорится, что полицейский действовал «с преступной небрежностью» и нарушил целый ряд ПДД. Он не учел, что идет дождь, а дорогу плохо видно, не снизил скорость и стал поворачивать с одной дороги на другую, при этом на запрещающий сигнал светофора. В итоге он сбил пешехода.