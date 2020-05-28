Вчера, 27 мая, в Чановском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. В ней погиб 36-летний пассажир мотоцикла, за рулём которого был нетрезвый водитель без прав.

Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД России по Новосибирской области.

— 30-летний мужчина, не имея права управления, в состоянии опьянения, управлял мотоциклом «Урал», двигался по автодороге «Отреченский — Аул-Аялуцк» со стороны деревни Аул-Аялуцк и на 3-м км автодороги не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим наездом на дерево. В результате происшествия скончался на месте пассажир мотоцикла, 36-летний мужчина, — говорится в сообщении.