Новую остановку для междугородних и международных автобусов поставят в районе Речного вокзала. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.



Место для нового остановочного пункта выбрали 14 мая. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, но он не назвал точное место строительства. НГС направил запрос в мэрию, чтобы выяснить подробности.



«Предусмотрено создание сети периферийных автовокзалов (автостанций) и промежуточных остановочных пунктов в узловых точках города. Одной из таких перспективных площадок для маршрутов, в первую очередь следующих в южном направлении, является транспортно-пересадочный узел "Речной вокзал"», — говорится в ответе на запрос.