Новую остановку для междугородних и международных автобусов поставят в районе Речного вокзала. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Место для нового остановочного пункта выбрали 14 мая. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, но он не назвал точное место строительства. НГС направил запрос в мэрию, чтобы выяснить подробности.
«Предусмотрено создание сети периферийных автовокзалов (автостанций) и промежуточных остановочных пунктов в узловых точках города. Одной из таких перспективных площадок для маршрутов, в первую очередь следующих в южном направлении, является транспортно-пересадочный узел "Речной вокзал"», — говорится в ответе на запрос.
В мэрии пояснили, что с остановки будут уходить межмуниципальные, межрегиональные и международные маршруты.
Новую автостанцию с диспетчерско-кассовым пунктом решили построить в том числе потому, что автовокзал на Красном проспекте закрыли. Работами по обустройству остановки займутся
— На 18.05.2020 мэрий города Новосибирска достигнута принципиальная договоренность по размещению зон посадки/высадки пассажиров и диспетчерско-кассового пункта у Октябрьского (Коммунального) моста. Точное место размещения, перечень элементов, которые войдут в состав объекта, сроки начала и окончания работ будут определены проектом, разрабатываемым заказчиком. Проект в обязательном порядке пройдет процедуру согласования в профильных департаментах мэрии, — сообщили в мэрии.
Строительство пройдёт за счёт заказчика.
Ранее здание автовокзала, которое работало на Красном проспекте, закрыли. Это произошло 6 апреля. Такое решение приняли в связи с тем, что у здания была низкая пропускная способность, также оно не соответствовало современным требованиям.
Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе запустили в декабре 2019 года. НГС писал о том, как он работает через месяц после открытия. Главная проблема — как до него добраться.